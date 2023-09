Mehr Verkehr

Nach einem großen Crash am Montag bei Murchin hat es am Mittwochmorgen auf der B 110 nahe der Stadt Usedom wieder gekracht. Könnte das mit der höheren Verkehrsdichte auf der Strecke zusammenhängen, da die andere Insel-Zufahrt in Wolgast derzeit voll gesperrt ist? Was die Polizei dazu sagt.