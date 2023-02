﻿Konzerte, Messen, Wettbewerbe: Diese Events sind in Rostock geplant

Nach langer Corona-Durststrecke blickt die Stadthallengesellschaft in Rostock zufrieden auf den Jahresstart 2023 zurück. Viele Veranstaltungen seien ausverkauft. Was in den kommenden Wochen in der Hansemesse und der Stadthalle geplant ist und welche Stars erwartet werden.

Rostock. Sie geht in diesem Jahr auf Europatournee und kommt für nur einen exklusiven Auftritt nach Deutschland – am 11. Juli in die Stadthalle Rostock: die schwedische Wikinger-Heavy-Metal-Band Amon Amarth. Das hat der Veranstalter nun bekannt gegeben.

Seit dem fünften Album „Fate of Norns“ im Jahre 2004 blickt das Quintett auf eine zunehmend erfolgreiche internationale Karriere: Die letzten sechs Alben stiegen nicht nur in Deutschland in die Top Ten der Albumcharts, das aktuelle, zwölfte Werk „The Great Heathen Army“ ist das dritte in Folge, das es in Deutschland bis an die Spitze der Hitlisten schaffte.

Voller Veranstaltungsplan

Neben der international erfolgreichen Band kommen in den nächsten Wochen weitere Stars in die Rostocker Stadthalle. Die Stadthallengesellschaft blickt zufrieden auf einen gelungenen Jahresstart zurück und geht optimistisch in die nächsten Monate. Die Veranstaltungskalender von Stadthalle und Hansemesse sind bereits im März gut gefüllt. „Bei uns sind allein im ersten Halbjahr mehrere Veranstaltungen ausverkauft“, sagt Stadthallen-Chefin Petra Burmeister. „Die Nachfrage ist gut, die Menschen suchen nach Abwechslung, nach Vergnügen.“

Auch Veranstaltungsleiterin Sabine Dittschlag freut sich, dass wieder Normalität eingekehrt ist. „Die Nachholkonzerte sind so langsam abgearbeitet“, sagt sie. „Am Freitag freuen wir uns auf Roland Kaiser.“ Der Schlagersänger tritt in diesem Jahr zum 29. Mal in der Stadthalle auf – so oft wie sonst kein anderer Solo-Künstler.

Diese Stars kommen in die Stadthalle

Am 29. April kommt Nik Kershaw in die Hansestadt. Der Musiker ist vor allem durch seine Hitsingle „I Won’t Let The Sun Go Down“ bekannt, der internationale Durchbruch gelang 1984 mit „Wouldn’t It Be Good“. Einen Tag zuvor können sich Besucher auf Blues- und Bluesrock-Gitarrist Joe Bonamassa freuen, am 6. Mai folgt Dieter Bohlen.

Am 8. Juni wird DJ Bobo in der Stadthalle erwartet. „Die Show ist auch technisch eine Herausforderung für uns“, so Dittschlag. Für den Auftritt wurden extra Hallenpläne entworfen. „Das ist immer eine Megashow.“

Filmmusik live in Concert

Nachdem bereits die Filmmusiken von „Harry Potter“ sowie von „Herr der Ringe“ Anfang Februar in der Stadthalle gespielt wurden, kommen im März nun Fans von „Star Wars“ auf ihre Kosten. Am 15. März werden ein Orchester, ein großer Chor sowie Solokünstler erstmals die musikalischen Highlights aus den Filmen präsentieren. Leinwand-Animationen und visuelle Effekte sollen dabei die „Star Wars“-Herzen zusätzlich höherschlagen lassen.

Der amerikanische Komponist John Williams hat fünf Oscars gewonnen, wurde für 49 Oscars nominiert und hat mit seinen „Star Wars“-Soundtracks sein Meisterwerk geschaffen und Kinogeschichte geschrieben.

Nachwuchsforscher in Rostock

Der bekannte Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mach Ideen groß!“. Die Nachwuchsforschenden beteiligen sich beim 33. Landeswettbewerb, der am 14. und 15. März in der Stadthalle Rostock ausgetragen wird, in den sieben Fachgebieten Biologie, Chemie, Physik, Mathematik/Informatik, Technik, Geo- und Raumwissenschaften sowie Arbeitswelt. Die Sieger qualifizieren sich für das 58. Bundesfinale von „Jugend forscht“, das vom 18. bis 21. Mai in Bremen stattfindet.

Diese Messen stehen an

Auch in der Hansemesse finden in den nächsten Wochen einige Veranstaltungen statt. Zur 31. Auflage der Ostseemesse werden vom 1. bis 5. März nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder Zehntausende Besucher und rund 200 regionale, nationale und internationale Aussteller erwartet. Ein Highlight ist die auf 1000 Quadratmeter unter dem Motto „Mein Heimathafen“ angelegte Blumenschau.

Am 25. und 26. März wird es tierisch in der Hansemesse. Mehr als 1000 Tiere – darunter Hund, Zierfisch, Papagei, Pony, Nager oder Alpaka – sowie 55 Aussteller präsentieren sich bei der Messe „Tier & Natur“. Angesagt sind unter anderem Shows, Wettbewerbe und Vorführungen im Naturfilmkino. „Diese Messe war 2020 die erste Messe, die coronabedingt abgesagt werden musste – zwei Tage vor der Eröffnung“, so Hansemesse-Chef Andreas Markgraf, der sich freut, dass die Familienmesse nach langer Pause wieder stattfinden kann.

Fachmesse für Apotheker

Erstmals in der Hansemesse Rostock: Die Apothekentour, die am 22. und 23. April zu Gast ist und ein Fortbildungsangebot für Apothekerteams in Mecklenburg-Vorpommern schafft. „Arzneimittelversorgung durch Apotheken ist in der Stadt, aber auch in der Fläche ein Zukunftsthema. Umso wichtiger ist es, dass die fachliche und persönliche Kommunikation im Nordosten gestärkt wird“, so Initiator Thomas Bellartz. Die Hansemesse sei verkehrstechnisch so gut angebunden, dass selbst Apothekerteams aus Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Hamburg die Möglichkeit zur Teilnahme haben.