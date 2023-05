﻿Große Wiedereröffnung in Rostock: Diese Schätze hütet und zeigt die Kunsthalle

Rostock. Seine Gefühle bringt er auf den Punkt. Wie ein kleiner Junge vor Weihnachten. Rostocks Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann schiebt einen Wagen quer durchs Museum, auf dem ein Teil der mehrteiligen Skulptur „Afrikanische Reise“ von Jo Jastram (1928-2011) steht. Die kommt in den Saal im ersten Geschoss zwischen all die Bilder. Neumann sagt: „Das fühlt sich an, als wenn man zu Hause renoviert hat und die Kinder räumen ihre Spielsachen wieder in ihre Zimmer.“

Kunsthalle Rostock: Tag der offenen Tür am 6. und 7. Mai

Zwei Jahre war die Rostocker Kunsthalle dicht. Wegen umfangreicher Sanierung. Zehn Millionen Euro wurden verbaut. Jetzt öffnet das Museum am Schwanenteich wieder mit einem bunten Eröffnungswochenende. Der Tag der offenen Tür beginnt am 6. Mai um 11 Uhr, am 7. Mai geht’s weiter. Am 8. Mai lässt sich die Schweriner Politprominenz blicken. Inoffiziell starten Freunde, Förderer und Künstler aus ganz Deutschland und MV im Inner-Circle-Opening am Freitagabend.

12 000 Kunstwerke umfasst die Sammlung der Kunsthalle mittlerweile. Malerei, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien, Skulpturen, Plastiken. Die Kunsthalle zeigt 130 davon in ihrer Ausstellung „Unsere Sammlung – 1891 bis 2023“, die bis 14. Mai läuft. Arbeiten von 100 Künstlerinnen und Künstlern.

Kunsthalle hütet wahre Schätze – älteste Werk von 1891

Doch was für Schätze hütet das Depot der Kunsthalle eigentlich? Das älteste Werk stammt von Karl Hagemeister (1848-1933), eine Landschaft von 1891. Bilder dieses Landschaftsmalers mit ebenso expressionistischen wie impressionistischen Bezügen werden auf dem Kunstmarkt zwischen 40 000 und 90 000 Euro gehandelt.

Das jüngste Werk der Sammlung hat der Leipziger Maler Rayk Goetze (59) der Kunsthalle gerade geschenkt. „The Abshaum“ – Malerei mit starken Bezügen zur Renaissance. Seine großformatigen Bilder gehen ab 25 000 Euro los. Daneben hängt das Porträt „Lonzo“ von Rando Geschewski. Der Warnemünder Maler hat das Bild von dem Rostocker, den er aus der Militärzeit kannte und später unter Rockern im Schweizer Wald wiedergetroffen hatte – sie wurden Freunde – gemalt, als der todkrank war. ALS hieß die Diagnose. Freunde von „Lonzo“ kauften das Bild und schenkten es der Kunsthalle, wo „Lonzo“ nun ewig lebt. Er starb 2016 drei Stunden nach Übergabe des Bildes in einem Hospiz.

„Lonzo“ von Rando Geschewski © Quelle: Dietmar Lilienthal

Noch eine Geschichte: Geschewski und Goetze lernten sich als Jugendliche in der Aktmalklasse von Jürgen Weber im Plastiksaal der Kunsthalle kennen. Der Rostocker Maler Weber hängt mit einem seiner typischen Akte im selben Raum. Und Goetze und Neo Rauch haben wegen eines Bildes von Arno Rink (1940-2017), das in der Kunsthalle hängt, dessen Malklasse in Leipzig besucht, weil sie lernen wollten, Wassertropfen so zu malen wie Rink.

Museen erzählen Geschichte fort – über die Sammlung

Kunst erzählt Geschichten und Geschichte. Die Ausstellung öffnet ein luftig-leichtes Bild von Uwe Kowski (60) aus Leipzig. Daneben schaut Kate Diehn-Bitt (1900-1978) in der typischen Strenge der Neuen Sachlichkeit in den Raum. Gegenüber Susanne Kandt-Horn (1914-1996) von Usedom und die Zeitgenossen Manuel Bornstein und Norbert Bisky.

Zwei Tage der offenen Tür Die Rostocker Kunsthalle öffnet nach zweijähriger Sanierung wieder. Es geht los mit zwei Tagen der offenen Tür am 6. und 7. Mai ab 11 Uhr. Der Eintritt ist bis 18 Uhr frei. Die Performances „2, 1, und!“ der Rostocker Künstlerinnen Yvonne Middelborg und Stefanie Rübesaal beginnen am Samstag um 12 und 15 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Die Künstlergruppe „Schaum“ stellt ihre neueste Videoarbeit vor. Eine Podiumsdiskussion, „Wie wichtig ist ein Museum heute für die Kunst“, beginnt am Samstag um 16 Uhr. Expertenführungen starten am Sonntag um 11 Uhr und 12.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es ein Rahmenprogramm für Kinder. Vor der Kunsthalle wurde die neue Installation „Kiosk – Fragmente einer Zeit“ von Andrea Pichl aus Berlin aufgestellt. Am 8. Mai eröffnet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger um 18 Uhr die Kunsthalle offiziell.

Und dann Tübke, Triegel, Rink, Mattheuer – Leipziger Schule. Allein vom Großmeister Werner Tübke (1929-2004) zeigt die Schau vier Werke. Bilder von Tübke gehen auf dem Kunstmarkt ab 200 000 Euro los, Mattheuer liegt ähnlich, auch Sabine Moritz (54) aus Köln, Ehefrau von Gerd Richter, von der die Kunsthalle ein Werk zeigt, liegt bei 200 000 Euro, Kowski bei 50 000 Euro, Dietrich Becker bei 60 000 oder ein Fotogemälde wie das von Egon Krenz, den der Fotograf Andreas Mühe in Kleingartenidylle inszeniert, liegt bei 50 000 Euro.

Aber was sagen schon Preise über den Wert von Kunst? In jedem Museum wird eine Geschichte forterzählt – über die Sammlung. In Rostock ist es auch die der Ost-Kunst, regional, national. Dort hängen Bilder vom Käpt’n Otto Niemeyer-Holstein, von Malte Brekenfeld, Christin Wilcken, Matthias Wegehaupt, Oskar Manigk, Inge Jastram, ein Bild des jungen Feliks Büttner – „Friedensfahrt“ von 1969 – oder des 2012 verstorbenen Johannes Müller, der für die Kunst in MV wohl ebenso bedeutend ist wie die Familie Jastram. Tochter Susanne Rast hat im Plastiksaal die Bronze „Zwischen 13 und 14“ aufgebaut. Im Erdgeschoss ist der Zyklus „Huldigung an Hafiz“ plus zwei weiterer Bilder von Günther Uecker (93) zu sehen – der einzige lebende Künstler aus MV von internationalem Rang.

Die Künstlerinnen Stefanie Rübensaal (r.) und Yvonne Middelborg aus Rostock werden während der Wiederöffnungstage ihre Performance „2,1, und!“ im White Cube der Kunsthalle aufführen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Kunsthalle beschäftigt sich auch mit dem Sozialistischen Realismus. Willi Sitte (1921-2013) – heikel. Die Schau zeigt zwei bedeutende Arbeiten, einen erotikprallen typischen Sitte-Akt und ein Porträt mit kubistischen Elementen, das in der DDR die Formalismusdebatte ausgelöst hat. Daneben Ulrich Hachulla (79), „Paar in der Straßenbahn (1970), Christoph Wetzel (75), „Am Strand“ (1974), oder Volker Stelzmann (82), „Junger Schweißer“ (1971). Klassisch sozialistische Überhöhung. Aber satt zu gucken in der Kunsthalle. Ein Fest für die Augen.