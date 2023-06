﻿Pyro, Hits und Rollschuhe: DJ Bobo feiert fulminante Eurodance-Party in Rostocker Stadthalle

Keine Abkühlung mehr im Krebssee

Das „Auftanken“ dauert nur eine knappe Minute: Die Bundeswehr hilft jetzt in Göldnitz südlich von Rostock aus der Luft, den größten Brand des Jahres in MV zu löschen. Dafür musste ein Badesee gesperrt werden. Ein Überblick die Lage vor Ort am dritten Brandtag.