﻿Rostock: Dock-Inn-Chef und Pesto Peter eröffnen Bar mit Ex-“Polizeiruf“-Star Charly Hübner

Nach der Kantinen-Eröffnung legen die Chefs des Warnemünder Hostels Dock Inn und des Imbisses Pesto Peter am Rosengarten nach: Sie machen eine Bar auf. Zur Premiere schmeißt Ex-„Polizeiruf“-Kommissar Charly Hübner eine Party. Wann Gäste den Promi treffen können, was Bier und Co kosten.

Gemütliches Zusammensitzen in der Kantine des Volkstheaters. So stellt sich Barbetreiber Christoph Krause (M.) die Abende in der Volxkantine vor. Schauspieler, wie Peter Stuppner (l.) und Katharina Paul, sollen mit Besuchern in Kontakt kommen.

Rostock. Sie ist eine beliebte Adresse in Rostocks KTV für alle, die gut und günstig Mittag essen möchten: Die „Volxkantine“ hat sich binnen weniger Wochen vom Geheimtipp zum Publikumsmagneten gemausert. „Wir sind selbst überrascht, wie megagut es seit dem ersten Tag läuft“, sagt Christoph Krause und lacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Chef des Warnemünder Hostels Dock Inn hat die Kantine im Volkstheater zusammen mit „Pesto Peter“-Inhaber Peter Friedrich eröffnet. Weil sie mit ihrem gemeinsamen „Baby“ offenbar einen Geschmacksnerv getroffen haben, gibt es jetzt Nachschlag: Die „Volxkantine“ wird zur Bar.

Lesen Sie auch

Ab Mitte April geht der Mittagstisch in die Verlängerung und soll auch Nachtschwärmer anlocken: Bis 16 Uhr wird wie gehabt täglich frische regionale Küche aufgetischt. Anschließend wird aus der Kantine eine Kiez-Kneipe: Montags bis mittwochs werden bis 24 Uhr Bier, Wein und Champagner ausgeschenkt, donnerstags, freitags und an den Wochenenden ist bis 1 Uhr geöffnet. Beginn ist offiziell am 14. April. Eine exklusive Premiere steht am Abend zuvor an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bier vom Promi: Charly Hübner soll das erste Pils zapfen

Denn zur Bar-Eröffnung soll ein berühmter Kneipenwirt-Sohn das erste Bier zapfen: Schauspieler Charly Hübner. Der Ex-„Polizeiruf“-Kommissar stellt sein neues Buch „Hübner Backstage“ in Rostock vor. Die Buchpremiere im Großen Haus wird bei der anschließenden After-Show-Party in der neuen Bar begossen – und alle, die Karten für Hübners Gastspiel haben, dürfen mitfeiern.

Charly Hübner kommt zur Buchpremiere von „Backstage Hübner“ nach Rostock. © Quelle: Heike Blenk

In der Bar sollen Künstler und Publikum künftig in Wohnzimmeratmosphäre bei einem Bierchen miteinander ins Gespräch kommen können, sagt Christoph Krause. „In vielen Städten sind Theaterkneipen beliebte Treffpunkte. In Rostock gab es so was bislang so noch nicht.“ Er und Peter Friedrich wollen die Marktlücke schließen.

Buchpremiere im Volkstheater Am 13. April 2023 gastiert Charly Hübner anlässlich der Buchpremiere von „Backstage Hübner“ ab 19.30 Uhr im Großen Haus des Volkstheaters Rostock. Für das Porträtbuch hat der Schauspieler mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt Gespräche über Herkünfte und Hingaben geführt. Er erzählt von seinem Dokumentarfilm „Wildes Herz“, einem Porträt des Frontmannes „Monchi“ Gorkow der Punkband „Feine Sahne Fischfilet“, und seinem Buch über „Motörhead“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeder ist als Gast willkommen

Man muss nicht glühender Theater-Fan oder Schauspieler sein, um auf einen Absacker einzukehren: Auch Kulturbanausen ohne Theaterkarte sind willkommen. Vielleicht kommt der ein oder andere beim Tresen-Schnack auf den Geschmack und schaut sich doch mal an, was die Bühne bietet. Denn das ist jede Menge, sagt Christoph Krause. Mit Veranstaltungen, wie zuletzt der Premiere von Marterias Amazonas-Doku oder jetzt der Charly-Hübner-Lesung, beweise das Theater, dass es modern und vielfältig ist.

Die Kantine des Volkstheaters ist künftig auch als Bar geöffnet. Jeder ist willkommen, die Kneipe ist öffentlich. © Quelle: Ove Arscholl

Faire Preise in Kantine und Kneipe

Auch finanziell soll sich der Besuch lohnen. In der „Volxkantine“ kosten Hauptgerichte zwischen 6,50 bis 10 Euro, Baguettes und Snacks gibt es ab drei Euro. Zu ähnlich fairen Preisen sollen an der Bar Getränke ausgeschenkt und Snacks angeboten werden, verspricht Christoph Krause. Günstiger als in der Foyer-Bar soll es auf alle Fälle sein. Unterhaltsam wird es auch: Happenings, wie Lesungen oder kleine Barkonzerte, sind geplant.