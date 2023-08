Rostock: Drei Graffiti-Sprayer beschmieren Stromverteilerkästen in Brinckmansdorf

Heimspiel am Sonnabend

Der FC Hansa Rostock will nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 zurück in die Erfolgsspur. Das Team von Trainer Alois Schwartz empfängt am Sonnabend den VfL Osnabrück – und hat personell wieder mehr Alternativen. Juan José Perea, Doppelpack-Torschütze vom Elversberg-Spiel, drängt in die erste Elf.