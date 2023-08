Durchsuchungen beim Rostocker Trauerschwindler – Bestatter erneut unter Betrugsverdacht

Rostock. Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt wegen des Verdachts des Betruges gegen einen Bestatter aus der Region Rostock. Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte Rechtsanwältin Christine Habetha, dass es sich dabei um den Rostocker „Trauerschwindler“ Enrico B. handele. Ebenfalls im Fokus der Ermittlungen sollen die Tochter des ehemaligen Bestatters und eine enge Vertraute stehen, so die Anwältin der Opfer. In diesem Zusammenhang wurden am Mittwoch mehrere Grundstücke und Geschäftsräume in Rostock, Bentwisch, Teterow (Landkreis Rostock) und Plau (Ludwigslust-Parchim) durchsucht, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Rostocker Trauerschwindler: 400 000 Euro für Filialen der Tochter sollen fehlen

Der 49-Jährige und die beiden anderen Verdächtigen sollen Kunden und Geschäftspartner mit ihrem Geschäftsbetrieb über Monate hinweg betrogen haben. Christine Habetha sagte gegenüber der OZ, es ginge bei den Durchsuchungen um die Immobilie, die eine GbR – bestehend aus der Vertrauten und der Tochter des Bestatters – kaufte.

Außerdem hätten unbezahlte Rechnungen in Höhe von 400 000 Euro zu den Ermittlungen geführt. Die Anwältin vertritt zwei ehemalige Geschäftspartner der Familie B. Enrico B. hätte mit ihren Klienten über den Kauf von Bestattungshäusern verhandelt. Den Vertrag unterschieben hätte letztlich die Tochter des Bestatters, so die Anwältin.

Bei den Durchsuchungen seien Datenträger und Unterlagen beschlagnahmt worden, deren Auswertung mehrere Monate dauern könnte. Die Ermittlungen des Fachbereiches Wirtschaftskriminalität liefen im Vorfeld schon mehrere Monate. Insgesamt waren 26 Beamte im Einsatz. Festgenommen wurde aber niemand.

Es ist nicht das erste Betrugsverfahren in der Bestatterfamilie B. aus Rostock. Im Mai verurteilte das Amtsgericht Rostock Enrico B. zu einer Haftstrafe. Drei Jahr und zehn Monate muss er ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er drei Frauen um eine sechsstellige Summe gebracht hatte.

Die Strafe ist allerdings noch nicht rechtskräftig geworden, da beide Seiten Rechtsmittel eingelegt haben. Der 49-Jährige ist weiter auf freiem Fuß.

Trauernde Frauen um ihre Ersparnisse gebracht

Er hatte sich nach dem Tod ihrer Angehörigen um die drei Frauen gekümmert. Seine Rolle als Bestatter habe er ausgenutzt, um den Frauen die große Liebe vorzuspielen. Mit Liebesschwüren und falschen Versprechungen brachte er die Frauen dazu, dem Bestatter ihre Ersparnisse zu überlassen.

In diesem Prozess war die Tochter bereits als Zeugin aufgetreten. Vergeblich versuchte sie damals, ihren mehrfach wegen Betruges vorbestraften Vater zu entlasten.

OZ