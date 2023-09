Rostock: E-Scooter-Fahrer stößt mit Kind (5) zusammen und flüchtet

Aktionstag

Eis-Flatrate in Wismar: Einmal bezahlen und dafür so viel essen, wie man will

Einmal fünf Euro bezahlen und dafür so viel Eis (am Stiel, in der Waffel oder als Kugel) essen, wie man will – möglich ist das am 2. September in Wismar. Der Erlös wird an den Hospizdienst gespendet.