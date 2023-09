Rostock: Ehepaar fällt auf Fake Shop rein – Polizei warnt vor Betrügern

Kostenfrei bis 18:07 Uhr lesen

Referees im Dauereinsatz

Schiris in MV schlagen Alarm: Sie fordern mehr Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit

Die Zahl der Schiedsrichter im Land sinkt. Viele pfeifen oft mehrere Spiele am Wochenende. Neue Schiedsrichter sind in ihrem ersten Spiel so angegangen worden, dass sie danach sofort wieder aufgehört haben, kritisiert Schiri-Obmann Ronny Gollub aus Rostock die teilweise aggressive Stimmung bei Spielen.