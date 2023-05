Einbruchserie in Rostocker KTV: Täter erbeuten Bargeld

Rostock. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (22. Mai) in drei Rostocker Firmen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eingebrochen. Mitarbeiter bemerkten die Einbrüche am nächsten Morgen und informierten die Polizei.

Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Firmengebäuden und stahlen Bargeld. Wie hoch die Summe ist, ist nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat in der Nacht vom 22. zum 23. Mai in der Carl-Hopp-Straße oder der Werftstraße auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock in der Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

