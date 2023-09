﻿Rostockerin über Lütten Klein: „Ich habe hier alles, was ich brauche“

Seit 20 Jahren lebt Rosemarie Eckstein in Lütten Klein – und das aus Überzeugung. Auch andere Bewohner lobten beim Stadtteilfest in Rostock die hervorragende Infrastruktur mit Bäcker, Friseur, Ärztehaus und ÖPNV. Für Kinder könnte aber noch etwas mehr getan werden.

Rostock-Lütten Klein. Richtig viel los war am Samstagnachmittag in Lütten Klein. Dort wurde am 15. und 16. September auf dem Boulevard und dem Wochenmarkt das Stadtteilfest gefeiert – eine Party zu Ehren aller, die im drittgrößten Bezirk Rostocks leben und arbeiten.