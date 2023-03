﻿Rostock entdecken: Schnitzeljagden und Escape-Games durch die Stadt

Juliane Leitert bietet statt Stadtführungen jetzt nur noch Schnitzeljagden durch Rostock an. Davon soll es in Zukunft mehr geben.

Rostock. Rätselraten und dabei die Hansestadt kennenlernen – das ist das Konzept von Stadt-Forscher. Juliane Leitert hat die Schnitzeljagd der besonderen Art entwickelt. Aktuell gibt es je eine für Rostock und Warnemünde. Das Konzept möchte sie auf andere Städte ausweiten.

„Angefangen habe ich mit Sightrunning“, erzählt Juliane Leitert bei einem Spaziergang durch die Innenstadt. Sightrunning ist die Kombination von Laufen (engl. Running) und der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten (engl. Sightseeing). Außerdem sei die Nachfrage nach klassischen Stadtführungen vor ein paar Jahren hoch gewesen. „Das konnte man zeitweise zum Glück auch während Corona machen“, erinnert sie sich.

Bei vier Kindern fehle der 35-Jährigen aber die Zeit für regelmäßige Stadttouren. So kam sie auf die Idee, eine Tour zu entwickeln, bei der Interessierte spannende Infos über die Stadt erhalten, ohne dass sie dabei mitgehen muss. Zusätzlich solle es Spaß machen und für die ganze Familie geeignet sein. Der Stadt-Forscher war geboren. Sightseeing und Sightrunning bietet sie nicht mehr an.

So entwickelt Juliane Leitert eine Schnitzeljagd

Die Rostockerin hat Geschichte und Politik studiert und scheint mit jedem Winkel der Hansestadt vertraut zu sein. Die Arbeit für einen neuen Stadt-Forscher beginnt genau dort: in den versteckten Ecken und Winkeln der Stadt. „Wenn ich eine neue Schnitzeljagd entwickle, schaue ich mir erst mal an, was man auf der Tour sieht. Zum Beispiel am Brunnen der Lebensfreude vor der Uni. Es gibt so viele Details zu entdecken, zu denen man Rätsel entwickeln kann.“ So könne man die Anzahl der Tiere am Brunnen abfragen, gibt Leitert ein Beispiel für ein Einstiegsrätsel.

Wenn Juliane Leitert eine Schnitzeljagd entwickelt, schaut sie sich die Sehenswürdigkeiten genau an – wie hier den Brunnen der Lebensfreude vor der Rostocker Uni. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Von dort aus schaut sie weiter: Mit welchem Rätsel kommt man zur nächsten Sehenswürdigkeit? Buchstäblich Schritt für Schritt entwickelt sie so eine Schnitzeljagd, die circa zwei bis drei Stunden ohne Pause dauert. Natürlich dürfe man Pausen machen, das sei einer der Vorteile der Schnitzeljagd.

Escape-Game für Rostock soll bald verfügbar sein

Wer sich für die Tour entscheidet, bekommt einen Beutel mit Rätselbuch und Stift. Damit können Familien, Freundesgruppen oder Einzelne losziehen und die Route erkunden. Wer ein Rätsel nicht lösen kann, schaut bei den Hinweisen und Lösungen nach. Wer sich ausführlicher mit der Örtlichkeit beschäftigen will, liest den Info-Text unter dem Rätsel. „Jeder kann für sich entscheiden, wie viel Zeit er wo verbringen will. Ich achte bei den Routen darauf, dass man an Orten vorbeikommt, an denen sich ein Picknick anbietet.“ Auch Spielplätze sind eingezeichnet. Alle Infos und das Buch gibt es hier.

Im Buch zur Schnitzeljagd können unterschiedliche Rätsel gelöst werden. Dazu gibt es Infos und Funfacts zur Sehenswürdigkeit. © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Mir macht es großen Spaß, eine Schnitzeljagd zu entwickeln. Ich entdecke selbst immer wieder neue Ecken“, sagt die 35-Jährige. Gerade steckt sie mitten in einem neuen Projekt: Ein Escape-Game durch Rostock. Dabei wird es noch kniffliger, für die Rätsel wird man Codes erraten müssen. Außerdem soll es eine Zeitvorgabe geben, die es bei der Schnitzeljagd nicht gibt.

Schnitzeljagd in Zukunft auch in Wismar möglich

Geeignet seien die Schnitzeljagden nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische. „Wann macht man als Einwohner mal eine Stadtführung? Viele Einheimische kennen manche Ecken ihrer Stadt gar nicht“, findet Juliane Leitert. Außerdem baue sie Funfacts über die Attraktionen ein. Eine Schnitzeljagd zu entwickeln, dauere etwa drei Monate, „wenn man nicht nebenbei noch vier Kinder betreuen muss“, lacht die Rostockerin.

Neben dem Escape-Game entwickelt sie gerade eine neue Schnitzeljagd für Wismar. „Dafür mache ich selbst erst mal bei einer Führung mit, um die Stadt kennenzulernen und zu verstehen, welche Ecken wichtig sind.“ Sobald sie alles beisammen hat, ordnet Juliane Leitert die Rätsel und schreibt weiterführende Informationen zu den Sehenswürdigkeiten auf. Die Leidenschaft dazu hat sie aus dem Geschichtsstudium mitgenommen.