﻿Musik ist sein Leben: Erfolgreicher Nachwuchs-Pianist spielt bei Konzert in Rostock

Der Pianist Simon Haje hat in den vergangenen sechs Monaten gleich vier internationale Preise abgeräumt. Der Berliner ist Frühstudent an der „Young Academy“ in Rostock. Der OZ erzählt er, was er an der Hochschule für Musik und Theater schätzt und was er jungen Pianisten rät.

Rostock. Das Leben von Simon Haje ist geprägt von der Musik. „Der Tag ist schon sehr beherrscht von der Musik – man hört Musik, denkt an Musik, improvisiert und spielt selbst“, sagt der junge Pianist. Dennoch versucht er, sich immer wieder einen Ausgleich zu schaffen. „Früher bin ich viel geschwommen, heute mache ich Kraftsport, um mich richtig auszupowern.“

Am Freitag tritt der 18-Jährige zusammen mit weiteren Talenten der „Young Academy Rostock“, des internationalen Zentrums für musikalische Frühförderung an der Hochschule für Musik und Theater (HMT), unter dem Motto „Junge Stars im Konzert“ im Katharinensaal der Hochschule auf.

Pianist spielt beim Konzert ein Werk von Chopin

Spielen wird der Pianist den dritten Satz aus dem Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll von Frédéric Chopin. „Das zählt zu den ganz großen romantischen Klavierkonzerten. Dieses Stück ist für mich so besonders, weil es so jugendlich und vom Gefühl her so virtuos ist“, erklärt das Talent. „Das wird ein anspruchsvolles Konzert. Mir als Pianist macht es Spaß, das zu spielen.“

Am Klavier ist der Berliner, der zwischen der Bundeshauptstadt und Rostock pendelt, sehr erfolgreich. Alleine in den letzten sechs Monaten konnte er vier internationale Wettbewerbe sowie den Preis der „European Union of Music Competitions for Youth“ gewinnen. „Solche Wettbewerbe sind gut, weil man konzentriert auf diese hinarbeiten kann und eine feste Deadline hat, bis wann ein Stück sitzen muss“, erklärt Haje. Sein Traum: einmal beim Chopin-Wettbewerb in Warschau antreten. Dieser gehört weltweit zu den wichtigsten Wettbewerben für Pianisten.

Mit acht Jahren zur Universität

Der 18-Jährige wurde früh an die Musik herangeführt. „Meine Eltern sind zwar keine Musiker, aber sehr musikinteressiert. Bei uns lief sehr viel Opernmusik zu Hause, mein Vater ist großer Wagner-Fan und hat mich früh mit in die Oper genommen“, erinnert sich Haje. „Das hat mir gut gefallen, sodass ich mit fünf Jahren in den Kinderchor der Deutschen Oper gekommen bin.“ Im Alter von sechs Jahren hat er mit Klavierunterricht begonnen, als Achtjähriger wurde Haje schließlich an der Universität der Künste in Berlin aufgenommen.

Konzert an der HMT Talente der „Young Academy Rostock“ spielen am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr als Solisten bei „Junge Stars im Konzert“ im Katharinensaal der HMT Rostock. Es erklingen Werke unter anderem von Tschaikowski, Prokofjew und Sibelius. Die Talente werden von der Neubrandenburger Philharmonie unter der musikalischen Leitung von Florian Erdl begleitet. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 10), zuzüglich Abendkassenzuschlag. Studierende mit dem Kulturticket haben freien Eintritt. Das Konzert wird am 23. April um 16 Uhr in der Konzertkirche Neubrandenburg wiederholt.

Doch Haje war schnell auf der Suche nach weiteren Musiklehrern, neuer Inspiration, hat bei diversen Musiklehrern vorgespielt. So kam der Kontakt zu Bernd Zack von der HMT zustande. „Ich wollte unbedingt bei ihm Unterricht nehmen. Das hat zum Glück geklappt, sodass ich dafür jetzt alle zwei bis drei Wochen nach Rostock komme“, sagt Haje. „Das ist sehr wertvoll für mich.“ Seit 2021 ist er Frühstudent der „Young Academy Rostock“ bei Bernd Zack.

Haje: Hochschule in Rostock ist gut ausgestattet und organisiert

Die Hochschule für Musik und Theater sei, so das Nachwuchstalent, eine kleine Hochschule, die gut ausgestattet und organisiert ist. „Ich finde es auch beeindruckend, dass immer wieder sehr gute Leute eingeladen werden. Das ist nicht an jeder Hochschule so.“ Auch Simon Haje hat einige musikalische Vorbilder. „Christian Zimmermann hat mich von Anfang an begeistert“, nennt er ein Beispiel.

Für Anfänger am Klavier hat der Profi einen Rat, um die richtige Motivation zu finden. „Wer mit 18 erst anfängt und von einer großen Solokarriere träumt und vor den großen Orchestern spielen will, wird es schwer haben“, sagt er. „Man muss sich realistische Ziele setzen und darf den Spaß nicht verlieren. Wenn man das macht, was einem liegt und Spaß bereitet, ist das die größte Motivation.“

Musikstudium nach dem Abi

Simon Haje will bald sein Abitur ablegen, die letzten Prüfungen stehen noch aus. „Ich wollte mir immer offenlassen, wie es danach weitergeht“, sagt er. Doch mit dem ersten richtigen Musikerfolg – dem Gewinn des internationalen Schumann-Wettbewerbs 2018 in Düsseldorf – war ihm bewusst: Mit der Musik kann er erfolgreich sein. „Ich möchte auf jeden Fall weiter Musik machen und Pianist sein. Es gibt in diesem Bereich so viele Möglichkeiten.“