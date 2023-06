Tourismus

3,70 Euro müssen Touristen ab September pro Person und Übernachtung in Warnemünde und der Innenstadt zahlen. Für Urlauber in den Seebädern bedeutet das eine Steigerung von fast 65 Prozent Kurtaxe pro Nacht. Doch was bekommen sie dafür?

