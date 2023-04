Modellprojekt in Rostock: Erste Wind-Fotovoltaik-Hybridanlage in MV eingeweiht

Am Eisstand kalt erwischt

Die Lust auf Eis nimmt mit den langsam steigenden Temperaturen wieder zu. Aber so teuer wie in diesem Jahr war der kleine Schleck zwischendurch auf Usedom noch nie. Wie tief Einheimische und Urlauber in Ostseenähe für eine Kugel Eis in die Tasche greifen müssen.