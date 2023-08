Ex-Bundespräsident Joachim Gauck kommt nach Rostock: Lesung bei der OZ

Rostock. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck kommt zu einer Lesung nach Rostock. Der 83-Jährige stellt am 29. August im Großen Saal des Medienhauses der OSTSEE-ZEITUNG (Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock) sein neues Buch „Erschütterungen“ vorstellen.

Rostocker wirft Fragen zur Demokratie auf

In dem Buch geht der gebürtige Rostocker gemeinsam mit Co-Autorin Helga Hirsch der Frage nach, weshalb das Vertrauen vieler Bürger in unsere liberale Demokratie erschüttert ist. In diesem Zusammenhang werden Fragen gestellt, wie etwa: Was bedroht unsere Demokratie von innen heraus? Welche Rolle spielen autoritäre und libertäre Dispositionen in Krisenzeiten? Wie viel Einwanderung verträgt eine Demokratie?

Lesung bei der OZ wird von Buchhandlung „Thalia“ präsentiert

Präsentiert wird die Lesung mit Joachim Gauck von der Buchhandlung Thalia. Die Veranstaltung im Medienhaus beginnt um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro. Tickets sind erhältlich bei Thalia (Breite Str. 15-17) oder online unter www.reservix.de.

OZ