﻿Gartenfachmarkt: Pelletpreise bringen Grönfingers in Bedrängnis

Rostock. Ein in der Herbstsonne funkelnder Glasparcours. Allein die Produktionsgärtnerei bei Grönfingers am südöstlichen Rostocker Stadtrand – dem größten Gartenfachmarkt in MV – umfasst 10 000 Quadratmeter. Das sind etwa anderthalb Fußballfelder. Blickfang ist indes der rund 6000 Quadratmeter große Gartenfachmarkt. Das alles braucht vor allem eines – Energie. Viel Energie. Deshalb hat das inhabergeführte Familienunternehmen, an dessen Spitze die Rostocker Eckhard und Thomas Heinemann stehen, schon vor Jahren die Energiewende praktisch vorgezogen. Nun soll die 130 Mitarbeiter zählende Firma irrsinnig hohe Preise für Holzpellets zahlen. Damit würde das Geld beispielsweise für den Ausbau der Photovoltaikanlage fehlen.

Bis minus 20 Grad Celsius reicht Pelletheizung aus

„Bevor hierzulande unter anderem die Abkehr von fossilen Brennstoffen ernsthaft diskutiert wurde, haben wir schon gehandelt“, verdeutlicht Eckhard Heinemann. So hat man bereits 2008 die vorhandene Öl- durch eine Holzpellet-Heizung ersetzt.

Dabei wurde die Anlage, die über einen großen Pufferspeicher verfügt, wirtschaftlich dimensioniert. Heißt in der Praxis: Bis zu einer Außentemperatur von minus 20 Grad Celsius reicht sie zum Heizen der großen Räume völlig aus.

Großen Energiebedarf haben die Gewächshäuser – die Fußbodenheizung für die Pflanzen wird aus einer Pellet-Heizanlage gespeist. © Quelle: Ove Arscholl

Die 140 000 Liter Wasser im Speicher werden im Winter auf 98 Grad Celsius erhitzt. Nachts versorgen dieser und der Heizkessel dann das Areal.

„Fällt die Anzeige im Außenthermometer weiter und herrscht zum Beispiel ein knackiger Ostwind, steht die Ölheizung als Sicherheitsreserve bereit“, erläutert der Diplom-Ingenieur für Gartenbau.

Bislang habe sich diese Lösung bewährt, so Heinemann. „Wir arbeiten schon lange CO2

-neutral“, fügt er hinzu. Zumal bei Grönfingers mittels einer eigenen großen Photovoltaikanlage beispielsweise im Juli und August gut 18 000 kWh Strom erzeugt werden. Diese decken dann den Strombedarf der Firma und dienen unter anderem dem Heizen mit Infrarotgeräten im Café des Gartencenters. Hier sollen ganzjährig 19 Grad Celsius vorherrschen.

Zukauf von Strom – teures Unterfangen

Das Problem: Im Winter ist der selbst erzeugte Stromertrag gering. Er lag hier im Dezember 2021 zum Beispiel bei 524 kWh. Als müssen die Gartenspezialisten Strom zukaufen. Im Jahr sind es um die 400 000 kWh.

Ein teures Unterfangen. Zum Glück habe man bis 2024 einen Festpreis vereinbart, sagt der Chef. Angesichts eines prognostizierten Strompreises von einem Euro pro kWh ab 1. Januar packe dagegen viele Kollegen das Grauen.

Über die Energie-Spartipps auch einiger Politiker kann der Hansestädter nur müde lächeln. 2004 haben die Rostocker als weltweit erste Firma der Branche spezielles wärmedämmendes Glas im Dachbereich eingebaut. Es existieren eine vollautomatische Klima- und Lichtsteuerung, LED-Beleuchtung sowie Automatiktüren mit Luftschleusen ...

Grönfingers-Mitarbeiter Robert Seperant zeigt einen sogenannten Energieschirm unter den Glasdächern: Zeltbahnen unterhalb der Verglasung sorgen für bis zu 25 Prozent Energieeinsparung. Sie lassen sich öffnen und schließen, so dass sie Sonnenlicht ins Innere der Verkaufsräume lassen, aber Wärme nicht so schnell wieder entweichen kann. © Quelle: Ove Arscholl

Jetzt platzte Heinemann der Kragen. Kostete im Herbst 2021 eine Tonne Pellets 175 Euro pro Tonne, so sind es aktuell um die 742 Euro!

Die Jahresverträge wurden Grönfingers gekündigt. Es gelten nur noch Tagespreise. Mehrkosten jährlich: rund 225 000 Euro. „Das schaffen wir nur, wenn wir uns andere, dringend notwendige Ausgaben sparen“, erklärt der Unternehmer. So rücke eine angedachte Erweiterung der Photovoltaikanlage mitsamt Errichtung eines leistungsstarken Batteriespeichers in weite Ferne.

Heizen mit Pellets Bei Pellets handelt es sich um recht kleine Presslinge aus Holzresten. Sie haben in der Regel eine einheitliche Form und eignen sich gut für die automatische Verbrennung in einer Pelletheizung. Das Heizen mit Pellets weist eine gute Ökobilanz auf. Es ist ein fast CO2 -neutrales Heizen mit dem nachwachsenden Rohstoff möglich.

Ähnlich äußert sich Julia Gentzen, Geschäftsführerin des Gartencenters Sundflor in Stralsund: „Ich wollte unser Geschäft baulich erweitern. Aber diese Investition habe ich auf Eis gelegt, als mir klar wurde, dass die Strom- und Heizungskosten enorm ansteigen werden.“ Man habe aus technischen Gründen keine Solardächer auf dem Gartencenter installieren lassen und sei somit komplett auf Energieversorger angewiesen. „Es besteht die große Gefahr, dass Mittelstand durch Regierungspolitik komplett zerstört wird“, erklärt Julia Gentzen.

Pflanzenproduktion unter Glas gefährdet

„Grönfingers zählt auch in Sachen Energieeffizienz zu den Fortschrittlichen innerhalb der Branche. Etwa 20 Prozent unserer Betriebe heizen mit Pellets“, verdeutlicht Thomas Buchenau, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Gartencenter. Diesem gehören aktuell rund 200 der bundesweit 500 Gartenbaubetriebe an.

Die Preisspirale auch bei dem nachwachsenden Rohstoff Holz stellt für die Firmen eine enorme Belastung dar. Die Folge: „Gibt es keinen Preisdeckel für alle Energiearten, werden bundesweit zahlreiche mittelständische Firmen in allen Bereichen den Winter nicht überstehen“, so Buchenau. Der Landschaftsarchitekt sieht zudem die Pflanzenproduktion unter Glas als stark gefährdet an.

Denn Gärtner brauchen dafür unbedingt Wärme. Die Gefahr im kommenden Winter ist, dass hierzulande beispielsweise Frühblüher nicht oder später gepflanzt werden. Das betrifft beispielsweise Primeln, Tulpen und Ranunkeln. Der Nachteil für die Verbraucher: Sie werden für die knapper werdende Ware deutlich mehr zahlen müssen.

„In Fragen Energiewende will die Bundesregierung zu schnell zu viel“, betont der Verbandsvertreter. Eine Auffassung, die Heinemann bekräftigt: „Die sogenannte Energiewende der Ampelkoalition ist nicht praktikabel.“

Aus dem Schweriner Innenministerium verlautete, dass „sich die Landesregierung beim Bund stringent für einen Gaspreisdeckel“ einsetzt. Man gehe davon aus, dass der Gaspreis Haupttreiber für die steigenden Preise auch bei Strom, Holz und Pellets ist.

Der Preisdeckel für „alle Energiearten und ein Rettungsschirm auch für den Mittelstand“ sind für Heinemann nur zwei dringend nötige Maßnahmen. Angesichts der vielen energetisch unsanierten Häuser gerade auf dem Lande fürchtet der Garten-Experte eine „kalte Enteignung“ vieler Besitzer. Deshalb seien langfristige, durchdachte Lösungen erforderlich.