Fahranfänger (19) verliert in Rostock Kontrolle über seinen Wagen – vier Verletzte

Rostock. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer und seine drei minderjähriger Begleiter sind am Dienstagabend in Rostock verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahranfänger im neu erschlossenen Wohngebiet am Kiefernweg im Stadtteil Biestow in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verloren und war mit einem Lichtmast kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass die Laterne aus dem Boden gerissen wurde und umstürzte.

Der Pkw blieb wenige Meter weiter demoliert stehen. Bauherren in der Nähe verständigten den Notruf. Kurze Zeit später trafen vier Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei am Unfallort ein. Die vier Insassen des Wagens erlitten leichtere Verletzungen und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Den Gesamtschaden wurde zunächst auf rund 30 000 Euro beziffert.

OZ