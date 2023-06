Rostock: 84-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

30. Jubiläum vom Erdbeerhof in Rövershagen

OZ verlost goldene Erdbeerkarte von Karls: Jetzt ein Leben lang kostenlose Erdbeeren gewinnen

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost zusammen mit Karls zum 30. Jubiläum vom Erdbeerhof in Rövershagen eine goldene Erdbeerkarte. Der Gewinner kann sich – in der Erdbeersaison – über ein Leben lang gratis Erdbeeren freuen. So können Sie gewinnen.