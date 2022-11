Rostock: Fahrradfahrerin in der Südstadt von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin wurde am Montag in der Rostocker Südstadt von einem Auto erfasst und verletzt.

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Montag ein Fahrradfahrerin in der Rostocker Südstadt schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.