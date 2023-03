Fahrzeuge in Rostock aufgebrochen – BMW fast komplett ausgeschlachtet

Parchimer Flüchtlingshelferin als „Frau des Jahres“ in MV geehrt

Wie schon Berlin begeht Mecklenburg-Vorpommern von diesem Jahr an den Frauentag am 8. März als gesetzlichen Feiertag. Ministerpräsidentin Schwesig ehrte aus diesem Anlass am Dienstagabend in Schwerin die „Frau des Jahres“ in MV .