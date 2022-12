﻿Rostock: Falsche Polizistin will Oma mit Todes-Nachricht abzocken, doch die kontert clever

Immer wieder versuchen Betrüger via Telefon oder Whatsapp Geld zu erbeuten. Mit einer besonders perfiden Masche haben es zwei Frauen in Rostock versucht. Aber ihr Opfer, eine Rentnerin (75), reagierte anders als erwartet.

Rostock. Immer wieder versuchen Betrüger, ältere Menschen via Anruf oder Whatsapp-Nachricht ihr Erspartes abzuluchsen. Mit einer besonders perfiden Masche haben nun zwei Frauen versucht, eine 75-jährige Rostockerin um viel Geld zu bringen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Rentnerin von einer Frau angerufen, die vorgab, an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein und die Rostockerin mit einer schlimmen Nachricht schockte: Der Sohn der 75-Jährigen habe bei besagtem Verkehrsunfall einen anderen Menschen getötet. Nachfolgend bestätigte eine vermeintliche Polizistin, dass der Sohn der Rostockerin nunmehr in Haft sei und nur durch eine Kautionszahlung in Höhe von 86 000 Euro ausgelöst werden könne.

„Opfer“ entlarvt Betrügerinnen

Harter Toback, doch die Rechnung hatten die Frauen ohne ihr „Opfer“ gemacht, denn die Rostockerin ließ sich nicht austricksen. Im Gegenteil. Durch geschicktes Fragenstellen habe sie die Betrügerinnen verunsichert und schließlich entlarvt, so die Polizei. Die Anruferinnen hätten daraufhin das Telefonat beendet.

Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Freitag ereignet. Die Rostocker Polizei nimmt ihn nun zum Anlass, um erneut vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Sie rät: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren Vermögensverhältnissen. Übergeben oder überweisen Sie kein Geld an Fremde! Im Zweifel sollten Betroffene immer das Gespräch beenden und die Polizei sowie das Geldinstitut informieren. Weitere Hinweise und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de.