Tour im Dezember: Feine Sahne Fischfilet gibt Konzert in Rostocker Stadthalle

Rostock. Die Punkband Feine Sahne Fisch Filet aus Vorpommern gibt Ende Dezember ein Konzert in der Rostocker Stadthalle. Wie die Musiker auf ihrem Instagram-Profil am Mittwoch bekannt gegeben haben, ist der Auftritt im Rahmen der Winter-Tour „Weil’s jeden Tag brennt“ am 21. Dezember geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zehn Konzerte will die Band um Sänger Jan „Monchi“ Gorkow geben. „Wir freuen uns auf jede einzelne Stadt, auf jeden einzelnen Abriss. Und kurz vor Weihnachten feiern wir dann ein großes Tourfinale mit einem Heimspiel in Rostock. Mehr geht nicht“, schreiben die Musiker auf ihrem Account.

Der Kartenverkauf startet am Freitag um 8 Uhr auf den Plattformen eventim.de und tixforgigs.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Stationen der Winter-Tour sind unter anderem Hannover, Erfurt, Bremen, Köln, Leipzig. Mitte Mai hat Feine Sahne Fischfilet das neue Album „Alles glänzt!“ herausgebracht. Mit den neuen Songs touren sie aktuell durch die Republik.

Lesen Sie auch

Das Festival „Wasted in Jarmen“ am zweiten September-Wochenende (8./9. September) ist für die Band aber erstmal die nächste Station in Mecklenburg-Vorpommern.

OZ