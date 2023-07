Die Rostocker Polizei ermittelt nach dem Brand einer Gartenlaube in der Südstadt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Rostock. In der Kleingartenanlage Dwarsweg in der Rostocker Südstadt ist am Sonntagmorgen eine Laube vollständig niedergebrannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, teilte die Polizei mit. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.