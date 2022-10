Die Feuerwehr musste am Donnerstag im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen einen Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses löschen. Es gab zwei Verletzte.

Feuer in Mehrfamilienhaus – zwei Verletzte nach Küchenbrand in Rostock

Rostock. Die Feuerwehr in Rostock musste mit einem Großaufgebot am Donnerstagvormittag in den Nordwesten der Stadt ausrücken. Grund: In einer Wohnung im Stadtteil Lichtenhagen kam es zu einem Feuer, zwei Verletzte gab es bei diesem Einsatz zu beklagen. Wie Feuerwehrsprecher Stefan Kieckhöfer mitteilte, gingen gegen 9.45 Uhr gleich mehrere Notrufe in der Leitstelle ein.

Zu diesem Zeitpunkt drang dichter Qualm aus einem Küchenfenster. Als die ersten Feuerwehren vor dem Mehrfamilienhaus in der Flensburger Straße ankamen, schlugen bereits erste Flammen aus dem Fenster. Unter schwerem Atemschutz betraten mehrere Feuerwehrtrupps das Gebäude und bekämpften die Flammen.

Der Brand war in einer Küche im dritten Stock ausgebrochen. © Quelle: Stefan Tretropp

Keine Personen in der Wohnung

Wie es hieß, war der Brand in der Küche der Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. „In der Brandwohnung befanden sich glücklicherweise keine Personen“, erklärte Dörte Lembke, Pressesprecherin der Rostocker Polizei. Durch den Treppenflur zog der Qualm. Zwei Bewohner des Hauses mussten von Sanitätern behandelt werden. Beide kamen in ein Krankenhaus, einer von ihnen mit einer Rauchvergiftung. Durch die enorme Hitzeentwicklung gingen auch die Fenster der darüberliegenden Wohnung zu Bruch.

Ermittler der Polizei sind am Einsatzort, um die Brandursache festzustellen. Ein Ergebnis steht noch aus, hieß es.

