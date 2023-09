﻿Haus eingestürzt, Blitzeinschlag, Säurealarm – Feuerwehr und Notdienst proben in Rostock den Ernstfall

Rostock. Es brennt, Menschen sind verschüttet, Salzsäure kontaminiert die Umgebung. Gefahrensituationen wie diese sind nicht alltäglich, im Ernstfall müssen Rettungskräfte aber entsprechend reagieren können. Daher fand am Sonnabend, 2. September, auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache See in Groß Klein Dorf der Rostocker Katastrophenschutztag statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Katastrophenschutz wird immer wichtiger, da reicht ein Blick ins Weltgeschehen“, sagt Markus Diegeler, Sachgebietsleiter Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Noch seien Katastrophen eher selten, um sie aber schon mal zu üben und die Zusammenarbeit der Einheiten zu verbessern, hat das Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz im letzten Jahr den Übungstag ins Leben gerufen. „Die Aktion wird immer größer. Wir arbeiten daran, dass in ein paar Jahren auch Bürger zuschauen können“, so Brandamtmann Diegeler.

Brände, eingestürzte Häuser, Chemikalien und Bootsunglücke

121 Einsatzkräfte von DRK, Malteser, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Rostock und das Technische Hilfswerk (THW) waren an dem Vormittag beteiligt. An mehrern Stationen übten die Retter verschiedene Gefahrensituationen. So stellten Feuerwehrleute in Vollschutzanzügen beispielsweise einen Pkw mit Salzsäure-Beladung sicher oder bekämpften einen Brand, der durch einen Blitzeinschlag in einen Tank entzündet wurde. „Hier kommen unsere Geräte zum Einsatz, wie z. B. der erweiterte Löschzug, der Wasser über zwei Kilometer transportieren kann“, erklärt der Brandamtmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das THW hat an einem Schutthaufen geübt, Menschen sicher aus eingestürzten Häusern zu bergen. In der Warnow kümmerte sich die Wassergefahrengruppe um ein gekentertes Boot.

Drohnenpilot behält den Überblick

Während die Kräfte an Land und zu Wasser versuchen, alles unter Kontrolle zu behalten, schaut sich Marcus Rost die Lage von oben. „Seit drei Jahren bin ich bei den Maltesern, ich wollte mich ehrenamtlich engagieren. Irgendwie bin ich dann zum Drohnenpiloten geworden“, erzählt der 43-jährige Rostocker, während er die orangefarbene Drohne steuert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drohnenpilot Marcus Rost nahm ebenfalls an der Übung teil. © Quelle: Ove Arscholl

Gerettete Personen – Komparsen und Puppen – wurden in drei bereitgestellten Zelten versorgt. Wie auf echten Einsätzen auch, ist an die Verpflegung der Einsatzkräfte gedacht. „Ohne Mampf, kein Kampf“, scherzt Diegeler, betont aber ernsthaft: „Unsere Rettungskräfte müssen gestärkt sein. Deshalb ist bei längeren Einsätzen immer die Feldküche dabei. Heute gibt es Soljanka.“

OZ