Tempo 30, Baustellen, Falschparker: Die Feuerwehr in Rostock verliert auf dem Weg zum Einsatz kostbare Zeit. Betroffen sind nicht nur die Einsatzkräfte in ihren Löschfahrzeugen, sondern auch die ehrenamtlichen Retter bei der Anfahrt zur Wache. Ein Feuerwehrmann schlägt jetzt Alarm. Was sagt die Stadt dazu?

Mit der Eröffnung der neuen Feuer- und Rettungswache in Dierkow ab 2023 sollen sich die Anfahrtswege im Nordosten der Stadt verkürzen.

Rostock. Acht Minuten: So viel Zeit bleibt der Feuerwehr, nach Eingang eines Notrufs den Einsatzort zu erreichen. Länger soll es nicht dauern – zumindest in den dicht bevölkerten Stadtteilen. Das gibt der Brandschutzbedarfsplan der Hansestadt Rostock vor.

Doch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren schlagen Alarm: Sie fürchten, die Hilfsfrist nicht mehr einhalten zu können. Grund seien die zunehmenden Tempo-30-Zonen im gesamten Stadtgebiet. „Wenn das so weitergeht, schaffe ich es nie mehr rechtzeitig, am Ort des Geschehens zu sein“, klagt ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rostocker Heide.

Freiwillige Feuerwehren in Rostock ausgebremst

Das Problem: Anders als die Berufsfeuerwehr müssten die Kameraden zunächst zum Gerätehaus gelangen, ehe sie gemeinsam zum Einsatz ausrücken können. In der Regel erfolge die Anreise mit dem Privatwagen. Das alleine koste schon Zeit.

Hinzu komme nun, dass in Markgrafenheide seit einigen Wochen fast im gesamten Ortsteil Tempo 30 gelte. Ähnlich sehe die Situation in anderen Vierteln aus. „Eine Katastrophe“, so der Feuerwehrmann weiter.

Für ihn bedeute dies, dass er fast doppelt so lange für die Strecke von sich zu Hause bis zur Wache benötigt. Denn: Für Feuerwehrleute, die in ihrem privaten Auto – sprich ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind – gebe es kein Sonderrecht. Sie müssen sich an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

„Bei Tempo 50 war das an manchen Tagen schon eine ziemliche Herausforderung. Jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr, pünktlich zu sein.“ Vielen seiner Kameraden würde es ähnlich gehen, wie er berichtet.

Rostocker Feuerwehr rückt 2021 328-mal aus

Und damit nicht genug: Auch die Retter in ihren Einsatzfahrzeugen werden immer öfter auf den Straßen der Hansestadt ausgebremst. Der Grund: Staus in der Rushhour, unachtsame Verkehrsteilnehmer, Poller, Falschparker und Baustellen. „Oft bleibt uns nichts anderes übrig, als uns hinten anzustellen“, berichtet Thomas Ebeling, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Groß Klein. Denn anders als Busse und Straßenbahnen würden die Löschfahrzeuge über keine Vorrangschaltung an den Hauptverkehrsachsen verfügen.

Doch was bedeutet das für die Sicherheit der Bürger der Stadt? Müssen sie zukünftig immer länger auf die Einsatzkräfte warten? Im Nordosten sei dies bereits sei einiger Zeit Alltag. Das geht aus dem Feuerwehrbericht des Rostocker Brandschutz- und Rettungsamtes für 2021 hervor. Demnach sei die Feuerwehr im vergangenen Jahr insgesamt 328-mal ausgerückt – darunter zu drei Groß- und 122 Gebäudebränden. 20 davon ereigneten sich alleine in den Ortsteilen Brinckmansdorf, Dierkow, Toitenwinkel, Gartenstadt/Stadtweide, Gehlsdorf, Peez und Warnemünde.

Nur in zehn Prozent der Fälle ist es den Kameraden gelungen, die festgelegte Eintreffzeit einzuhalten. Zum Vergleich: 2020 kamen die Einsatzkräfte noch in 30 Prozent der Fälle pünktlich. Eine Entwicklung, die der Feuerwehrmann aus dem Nordosten der Stadt mit Sorge betrachtet. Er fürchtet: „Es wird noch schlimmer.“

Stadt gibt Entwarnung

Doch Stefan Kieckhöfer, Einsatzleiter und Pressesprecher der Rostocker Berufsfeuerwehr, gibt Entwarnung. Die Bürger der Stadt müssten sich keine Sorgen machen. Bei der angegebenen Hilfsfrist handle es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Regelung, sondern um ein Qualitätsziel der Hansestadt selbst. „Wir haben ein gut ausgebautes Netz, bestehend aus den Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr“, betont er.

Selbst wenn die Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren nicht rechtzeitig ausrücken könnten, weil die Kameraden im Stau stehen oder anderweitig verhindert sind, würde stets auch die Berufsfeuerwehr mit alarmiert. Die Einsatzbereitschaft sei garantiert.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Feuer- und Rettungswache in der Dierkower Allee ab 2023 würden sich zudem die Anfahrtswege im Nordosten der Stadt verkürzen, wodurch sich eine deutliche Verbesserung der Situation einstellen solle, wie aus einem Bericht des Brandschutz- und Rettungsamtes hervorgeht.

Von Susanne Gidzinski