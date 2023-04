﻿Jung, wild und mutig: Filmfestival Fish startet im Rostocker Stadthafen

Das Filmfestival im Stadthafen (Fish) ist seit 2004 das Frühlingsevent der jungen deutschen und nordeuropäischen Filmszene. Vom 27. bis 30. April können Filmliebhaber in die 20. Jubiläumsausgabe eintauchen. Was ihnen geboten wird.

Rostock. Auch in diesem Frühjahr treffen die international agierenden Filmschaffenden direkt auf ihr Publikum – zum nunmehr 20. Mal, es ist ein Jubiläum in diesem Jahr. Das 20. Fish-Filmfestival findet vom 27. bis 30. April im Rostocker Stadthafen statt. Dass dieses Fest der Kreativen nicht nur für Filmfans interessant ist, hat sich längst herumgesprochen. Auch für die Filmemacher ist es immer wieder Anlaufstätte, denn hier tauschen sie sich mit den Expertenjurys und eben auch dem Publikum zu den Filmen aus. Diese Gespräche bieten den Filmschaffenden eine klare Form des Feedbacks. Alljährlich lockt das Festival mehr als 3000 Filmbegeisterte in die Spielstätten entlang des Stadthafens der Hansestadt.

44 eingereichte Filme haben es ins Programm geschafft

Die Fish-Vorgeschichte in diesem Jahr: Bis zum 15. Januar konnten Filmschaffende aus Deutschland und dem Ostseeraum ihre Filme bei Fish einreichen. Im vergangenen Februar wurden intern die eingereichten Filme gesichtet und diskutiert. So kam die Auswahl an Fish-Wettbewerbsfilmen für die Ausgabe 2023 zustande. Das Teilnehmerfeld steht also: Die nun 44 ausgewählten Filme haben bei Fish die Chance, einen von den Filmpreisen zu gewinnen. Immerhin: Der Hauptpreis „Film des Jahres“ im deutschen Wettbewerb „Junger Film“ ist mit 5000 Euro dotiert.

Thematisch und auch ästhetisch decken die Wettbewerbsfilme des Jahrgangs 2023 wieder ein breites Spektrum ab. Neben Kurzspielfilmen wurden auch Dokumentar-, Animations- und Experimentalfilme für das Programm eingereicht. Natürlich sind in diesem Jahr auch wieder Musikvideos dabei, die im Wettbewerb „Popfish“ laufen.

Sexualität, Lebensorientierung und Identität sind Filmthemen

Die künstlerische Vielfalt wird im Laufe des Festivals auf den Leinwänden sichtbar: „In der Auswahl für die drei filmischen Wettbewerbe haben wir eine beeindruckende Vielzahl an Genres, Formen und Inhalten sehen dürfen“, urteilt die Festivalleiterin Hella Rihl. Auch inhaltlich bleibt es spannend. „Themen wie Freundschaft und Sexualität, Lebensorientierung, Identität und Anderssein waren besonders stark vertreten, allerdings in ganz unterschiedlicher Form, mal komödiantisch, mal dramatisch oder auch experimentell“, so Hella Rihl weiter. Das gilt bei den Film-Einreichungen sowohl für den deutschen als auch für den nordeuropäischen Wettbewerb.

Hella Rihl ist neu im Fish-Team, seit November 2022 leitet sie das Festival. Der Anspruch der Organisatoren bleibt bestehen: Denn bereits in den Auswahlgremien des Festivals war es ein programmatisches Ziel, ein breites Spektrum an künstlerischen Blickwinkeln und neuen Filmformen aufzuzeigen.

Ein junges Festival mit hohem weiblichen Anteil

Fish bleibt ein junges Festival. Immerhin ist das jüngste teilnehmende Nachwuchstalent erst neun Jahre alt. „Wir freuen uns sehr, als Nachwuchsfilmfestival auch besonders jungen Künstlern eine Plattform zu bieten“, ergänzt Rihl. Denn das Festival will besonders den jungen Filmemachern ein Podium bieten. Gewünschter Nebeneffekt: Im Festivalumfeld soll auch Austausch und Vernetzung unter den Kreativen ermöglicht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt: Auch der hohe weibliche Anteil der Kreativen stellt die Organisatoren in diesem Jahr zufrieden – als erfreulich wird registriert, dass rund die Hälfte der Filme im deutschen Wettbewerb von jungen Regisseurinnen gemacht wurden.

Jubiläumsausgabe ist auch „eine Art Klassentreffen“

Nicht nur die Wettbewerbsfilme sind für das interessierte Publikum künstlerisch interessant. Darüber hinaus bietet das Festival ein filmisches Rahmenprogramm sowie Workshops und Gesprächsformate. Die Preise für Festivalbesucher sind übrigens moderat: Ein Tagesticket kostet 10 Euro, ein Festivalticket ist schon für 25 Euro zu haben.

Das Jubiläum soll auch auf eine andere Weise gefeiert werden. Zur 20. Fish-Ausgabe werden sich unter anderem Juroren und andere Wegbegleiter des Festivals wiedersehen. „Es wird auch eine Art Klassentreffen“, sagt Hella Rihl.

Alle Informationen, das Programm und Eintrittspreise unter: www.fish-festival.de