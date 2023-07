﻿„FitX“ in Rostock schließt für sieben Wochen: Während des Umbaus müssen Mitglieder nicht zahlen

Rostock. Rund 10 000 Mitglieder von „FitX“ in Rostock erhalten derzeit Post von ihrem Fitnessstudio. Der Grund: Das Studio in der Südstadt wird bald für sieben Wochen schließen. Vom 20. August (21 Uhr) bis zum 7. Oktober (8.59 Uhr) soll der Standort der bundesweiten Fitness-Kette umfangreich renoviert werden.

„Wir haben den Anspruch, alles auf dem neuesten Stand zu halten“, erklärt Studioleiter Toni Friedrich. Bundesweit werden derzeit Studios renoviert – nun folgt auch der einzige Standort in MV.

Neue Geräte neue Farben – das ist geplant

Unter anderem sollen im Kraft- und Kardiobereich alle Geräte ausgetauscht werden. „Die Entwicklung bei Sportgeräten macht keine Pause und nach sechs Jahren wollen wir auf neue, moderne Geräte setzen“, so Friedrich. Im Freihantel-Bereich sollen die Gewichte bleiben, aber einmal generalüberholt werden, sodass sie „wie neu“ sind. „Außerdem kommen einige neue Geräte hinzu.“

Der Kursraum erstrahlt derzeit in grellem Orange. © Quelle: Martin Börner

Des Weiteren wurde das Farbkonzept überarbeitet – statt schrillen und bunten Farben, hauptsächlich orange – setze man auf schlichte Farben, graue Töne und Holzoptik. Am stärksten werde diese optische Veränderung wohl im Kursraum auffallen – denn auch der orangefarbene Boden und die bunten Kurzhanteln werden ausgetauscht, bei den Kursen werde mit verschiedenfarbigen Lichtern gearbeitet. Am Kursplan hingegen werde sich nichts ändern.

Das müssen Mitglieder beachten – und das sagen sie

10 000 Mitglieder trainieren im Rostocker Studio. Anders als während der Corona-Pandemie wird während dieser Schließung kein Mitgliedsbeitrag eingezogen. Dennoch rechnen die Betreiber damit, nicht alle Kunden halten zu können. „Wir haben sieben Wochen geschlossen – da kann es natürlich passieren, dass einige Mitglieder zu anderen Studios abwandern werden“, so der 35-Jährige. „Das müssen wir dann wohl in Kauf nehmen.“ Täglich werde das Team auf die Umbauarbeiten angesprochen. „Viele sind neugierig, wie es mal aussehen wird. Andere fragen, warum wir das machen.“

So wie hier in Berlin soll der neue Fitnessraum einmal aussehen. © Quelle: FitX

Jonathan Andreas kommt dreimal wöchentlich zum Training in die Südstadt. „Es ist natürlich blöd, dass das jetzt so lange nicht geht“, sagt der 20-Jährige. „Aber ich kann das schon verstehen, dass das gemacht werden soll.“ Für den September möchte er sich eine Monatskarte in einem anderen Studio holen, um fit zu bleiben. Elisa Höhn, die sonst viermal in der Woche zum Sport kommt, hat sich für die Zeit ohne Fitnessstudio einen Trainingsplan für zu Hause erstellen lassen. „Beim Sport werde ich dann immer an meine Trainerin Lara denken“, sagt die 39-Jährige lachend. „Ich habe auch einen Hometrainer zu Hause. Ich hoffe, ich ziehe das auch durch.“

So halten sich Mitglieder fit

Neben dem Erstellen eines Trainingsplans bietet „FitX“ weitere Alternativen an – und profitiert von den Maßnahmen während des Corona-Lockdowns. „In der Corona-Zeit wurden viele Videos zu Kursen erstellt. Die sind über die App oder bei Youtube abrufbar“, sagt der Studioleiter.

Er und sein Team werden in der ersten Woche beim Ausräumen und in der letzten Woche beim Einräumen helfen. „Für die anderen fünf Wochen nehmen wir Urlaub, helfen in anderen Studios aus und nutzen die Zeit für Weiter- und Fortbildungen.“

