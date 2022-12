Seit Jahren versuchen immer wieder Geflüchtete über den Rostocker Seehafen illegal nach Deutschland zu gelangen. Nun ermittelt die Bundespolizei in einem besonders spektakulären Fall: Die „blinden Passagiere“ sollen sich zwei Wochen lang einem Windrad versteckt haben. Was dazu bekannt ist.

Rostock/Izmir. Menschen-Schmuggel im Windrad? Die Bundespolizei in Rostock ermittelt nach OZ-Informationen in einem spektakulären Fall von „illegaler Einreise“: Eine oder möglicherweise auch mehrere Personen sollen als „blinde Passagiere“ an Bord eines Frachters illegal von der Türkei nach Deutschland gelangt sein. Die Personen hatten sich nach ersten Ermittlungen in einem Rotorblatt für eine Windkraftanlage versteckt und harrten darin zwei Wochen lang aus.