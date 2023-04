﻿Ausgesprudelt? Warum die Fontäne im Rostocker Schwanenteich bald versiegen könnte

Rostock-Reutershagen. Es ist eines der größten und prominentesten Wasserspiele in der Hansestadt: die Fontäne im Schwanenteich an der Rostocker Kunsthalle. Mit 34 Brunnen- und 15 Beregnungsanlagen soll sie wie gewohnt zum 1. Mai in Betrieb gehen. Doch die Freude könnte von kurzer Dauer sein, denn die Fontäne ist in schlechtem Zustand. Im schlimmsten Fall muss das Amt für Stadtgrün mitten im Sommer den Stecker ziehen.

Das Problem: Bei der Abschaltung im Herbst seien ernstzunehmende Schäden an den Saugkörben festgestellt worden, hieß es am Montag aus dem Rathaus. Auslöser dafür ist laut Umweltamt die Trockenheit der vergangenen Jahre. Durch die heißen Sommer seit 2018 sank der Wasserpegel, die Schlammschicht am Boden des Schwanenteichs dagegen wuchs – in einigen Bereichen auf bis zu 1,40 Meter Höhe.

Wasserpegel an der Kunsthalle nur noch bei 1,50 Meter Höhe

Darüber liegen teilweise nur noch 1,50 Meter Wasser. Zu wenig für den Betrieb der Fontäne in dem 1938 künstlich mit dem Wasser der Colmbäk aufgestauten See, der eigentlich zwischen zwei und drei Metern tief sein sollte – exklusive Schlamm.

Dieser müsse nun abgetragen werden. Weil das jedoch eine langwierige und kostspielige Angelegenheit ist, könne die „Entschlammung“ frühestens im Herbst 2024 in Angriff genommen werden. Die Vorbereitungen zur Ausschreibung der Planung seien jedoch bereits angelaufen, hieß es.

So gehen die Mitarbeiter der Ämter für Stadtgrün, Umwelt- und Naturschutz davon aus, dass bis zu 10 000 Kubikmeter Schlamm mit schwerem Gerät entfernt werden müssen – unter Berücksichtigung des Artenschutzes. Auch eine Kampfmittelsondierung sei notwendig. Über die Kosten könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Umweltamt: Schlammschicht im Schwanenteich ungefährlich

Eine Gefahr für Flora und Fauna gehe von der Schlammschicht nicht aus – laut Rathausangaben handele es sich um einen natürlichen Prozess, bei dem sich abgestorbene Biomasse ablagert – allerdings waren im vergangenen Sommer etwa 80 Fische im Schwanenteich verendet. Als Grund vermuteten Experten Sauerstoffmangel.

Der Schwanenteich an der Rostocker Kunsthalle wurde 1938 künstlich mit dem Wasser der Colmbäk aufgestaut, der anliegende Park 1961 fertiggestellt. © Quelle: Anja Loseries

Um die Fontäne vor dem großen Aushub im kommenden Jahr weiterhin einschalten zu können, müsse der Wasserpegel nun kurzfristig um 20 Zentimeter aufgestaut werden, hieß es am Montag aus dem Rathaus. „Dieses schwimmende Wasserspiel mit einem Durchmesser von zehn Metern beeindruckt jedes Jahr mit emporschießenden Wasserstrahlen flanierende Besucherinnen und Besucher der Parkanlage und ist ein bekanntes und wichtiges Wahrzeichen unserer Stadt“, so Rostocks Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne).

Im weiteren Verlauf würden wöchentliche Kontrollen stattfinden, um den Betrieb der Anlage abzusichern. Wenn aufgrund langanhaltender Trockenperioden der Wasserspiegel weiter sinken sollte, müsse die Fontäne im Schwanenteich jedoch abgeschaltet werden.