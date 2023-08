Kontrolle verloren: Frau fährt an Tankstelle in Rostock gegen Steinmauer

Rostock. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in Rostock ist am Montagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Die 64-Jährige hatte beim Auffahren auf das Grundstück im Stadtteil Schmarl aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war gegen eine Begrenzungsmauer gefahren.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen und an der Mauer entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt knapp 10 000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

OZ