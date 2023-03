﻿Fahrrad-Demo gegen Klimawandel in Rostock: 300 Menschen fordern die Verkehrswende

Ausbau des Radwegenetzes und der öffentlichen Verkehrsmittel, den Kohleausstieg und Klimaneutralität bis 2035: Das forderte Fridays for Future beim Globalen Klimastreik. Mit einer Fahrrad-Demo in Rostock verschafften sie sich am Freitag Gehör.

Am Freitag haben in Rostock rund 300 Menschen an einer Fahrraddemo für eine klimaneutrale Hansestadt demonstriert. Sie forderten einen ausgebauten ÖPNV und bessere Radwege.

Rostock. Auf dem Drahtesel für eine bessere Zukunft: Rund 300 R0stockerinnen und Rostocker haben am Freitagnachmittag an einer Fahrrad-Demo teilgenommen. Der Konvoi startete an der Stadthalle, führte durch die Südstadt, die Kröpeliner-Tor-Vorstadt, die Stadtmitte und endete in einer Kundgebung am Neuen Markt.

Die Forderungen waren wie immer zahlreich, der Fokus lag diesmal aber auf der Verkehrswende. Ein ausgebautes Radwegenetz und günstiger Öffentlicher Personennahverkehr seien essentiell, um Klimaneutralität zu erreichen, sagten die Organisatoren von Rostock for Future.

Mehr Radwege und günstiger Nahverkehr gefordert

Gute Gründe für mehr Fahrräder und weniger Autos in deutschen Städten gebe es viele, findet Mitorganisatorin Nelly Herrmann. „Zum Beispiel könnten die Räume, die sonst als Parkplätze dienen, dann für Cafés und Geschäfte genutzt werden.“ Es gebe zahlreiche Studien, die nahelegen, dass Menschen sich in Fußgängerzonen mehr Zeit nehmen, dort einzukaufen. „Das wäre natürlich auch gut für den Einzelhandel“, erklärt Herrmann.

Gleichzeitig würde die Luftqualität steigen und es gebe weniger Verkehrsunfälle. „Es wäre dann auch allgemein sicherer für Kinder“, so die 22-Jährige. Um den Verzicht auf das Auto attraktiver zu machen, müsse der Öffentliche Nahverkehr zudem ausgebaut und vor allem bezahlbar gemacht werden. „Das 9-Euro-Ticket war schon ein guter Anfang“, findet Nelly Herrmann. „Öffentlicher Nahverkehr sollte komplett umsonst sein“, sagte ein anderer Demonstrationsteilnehmer.

Die Fahrrad-Demo startete an der Rostocker Stadthalle und führte über den Südring. © Quelle: Anh Tran

Der wichtigste Aspekt bleibe aber natürlich die Verringerung des CO2-Ausstoßes. Die Fahrrad-Demo diene deshalb auch dazu, die Stadtverwaltung an ihre vereinbarten Klimaziele zu erinnern. Rostock müsse bis 2035 klimaneutral werden, heißt es im Forderungspapier, das im vergangenen Jahr an OB-Kandidatinnen und Kandidaten verteilt wurde.

Weitere Forderungen sind unter anderem: die Aufstockung der Klimaschutzleitstelle auf zehn Stellen, Tempo 30 im Stadtgebiet und die Schaffung verkehrsberuhigter bzw. autofreier Stadtteile, die Abschaltung des Kohlekraftwerkes, die Wiedervernässung von Moorgebieten sowie mehr Grünflächen in der Stadt. Außerdem müsse für eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2026 eine ausreichende Zahl an Großwärmepumpen an das Fernwärmenetz angeschlossen sein.

Verdi protestierte mit – für eine sozial gerechte Klimawende

Deutschlandweit wurden 240 derartige und ähnliche Protestaktionen von Klimaaktivisten angemeldet. Zum ersten Mal fand der Klimastreik gemeinsam mit Warnstreiks von Verdi statt. Auch in Rostock nahm die Gewerkschaft an den Protesten teil. Moritz Mönkemeyer, Mitorganisator der Veranstaltung, erklärte: „Wir sind der Meinung, dass die Mobilitätswende auch gerecht vonstatten gehen muss und das bedeutet faire Löhne für alle.“

Die Verkehrswende müsse sowohl ökologisch als auch sozial gerecht sein, heißt es. Deshalb demonstrierten Gewerkschaft und Klimaaktivisten im Angesicht von Personalmangel bei Bus und Bahn auch für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV.