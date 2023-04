﻿Vom Monteur zum Firmenchef: Zwei Beispiele für gelungene Unternehmensnachfolge in MV

Rostock. Auf dem T-Shirt von Martin Ehlert steht „Boss“. Das ist zwar nur die Marke, trifft aber auch in einer anderen Bedeutung zu: Ehlert ist Chef des Rostocker Unternehmens Treckel Schiffsservice.

In dem Betrieb hat er sich von ganz unten bis an die Spitze hochgearbeitet. Die Firma, in der er einst als einfacher Monteur begann, gehört heute ihm. Ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge in der Wirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Die OSTSEE-ZEITUNG lädt zu diesem Thema am 10. Mai zu einem Leserforum ein.

Zu den Kunden zählt auch die Berliner Charité

Treckel wartet und repariert vor allem Turbolader für Schiffsantriebe. Ein Turbolader leitet einen Teil der Abgase verdichtet in den Motor zurück, um dessen Effizienz zu steigern. „Ein Turbolader hält etwa ein bis fünf Jahre, je nach Belastung und Treibstoffqualität“, erklärt Martin Ehlert. Unter Hochlast können etwa kleine Motorteile abgelöst werden und die Turbine des Turboladers zerstören, erklärt der Firmenchef anhand einer verformten Turbine, die ein Kunde eingeschickt hat.

Außer für Schiffe bietet Treckel seinen Service auch für stationäre Motoren an, etwa in der Kraft-Wärme-Kopplung, oder für Notstromaggregate, wie das im weltberühmten Charité-Klinikum in Berlin.

Schneller Aufstieg im Unternehmen

Im September 2008 begann der gelernte Kfz-Mechatroniker Ehlert bei Treckel als Servicemonteur. Später wechselte er in die Kundenakquise, wo er sich bewährte, indem er zahlreiche neue Kunden gewinnen konnte. Ehlert stieg zum Werkstattleiter auf und begann seine Meisterausbildung.

Mit Abschluss der Ausbildung war er bereit für die Führung des Unternehmens: „Mir war klar: Entweder ich übernehme die Firma oder ich mache mich selbstständig.“ 2019 begannen die Verhandlungen mit den beiden Gesellschaftern, die sich über anderthalb Jahre hinzogen. Nach einem Vierteljahr Einarbeitungszeit war Ehlert alleiniger Inhaber und Chef bei Treckel.

Ehlert: Unternehmensnachfolge ist das Beste, was man tun kann

Sein Tipp für alle, die auch darüber nachdenken, ein Unternehmen zu übernehmen: „Wenn man etwas gefunden hat, das einem Spaß macht, ist eine Unternehmensnachfolge das Beste, was man machen kann“, rät Ehlert. Wichtig seien allerdings eine gute Bank und eine gute Unternehmensberatung. „Mit Wille und Motivation schafft man vieles.“

Robert Albrecht (44) hat mit seinem Cousin Sören Albrecht die Firma Almatros GmbH & Co. KG in Groß Stove bei Rostock übernommen. © Quelle: Martin Börner

Groß Stove: Matratzenhersteller Almatros blieb in der Familie

Einen anderen Weg bei der Unternehmensnachfolge schlug die Firma Almatros in Groß Stove bei Rostock ein: Hier blieb das Familienunternehmen, das vor allem Matratzen und Polster aus Schaumstoff für Kreuzfahrtschiffe, Hotels, Krankenhäuser oder Kitas fertigt, in der Familie.

1990 von zwei Brüdern gegründet, wird Almatros heute von drei Männern und Frauen aus der nächsten Generation geleitet. Einer von ihnen ist Robert Albrecht: „Mein Vater und mein Onkel wollten vor einigen Jahren gerne in den Ruhestand gehen und haben sich zuerst in der Familie umgeschaut, wer die Firma übernehmen könnte.“

Ohne Vorkenntnisse ins Unternehmen eingestiegen

Bei Roberts Cousin Sören wurden sie schnell fündig, denn dieser arbeitete zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Bei Robert war es schon schwieriger: Der Betriebswirt lebte in Berlin, arbeitete in der Tourismus- und in der Ernährungsbranche, teilweise auch im Ausland. „Doch dann war ich unzufrieden in Berlin und ab 2018 wuchs mein Interesse, nach Rostock zurückzukehren.“

Also stieg Robert 2018 ins Unternehmen ein. „Über unser Produkt hatte ich vorher keine Kenntnisse. Aber das war kein Problem, da sich mein Cousin bestens auskannte.“ Daher übernahm Robert die Bereiche Finanzen, Kundenbetreuung und Vertrieb. Später kam noch Schwester Anne dazu, die zusammen mit Sören für Produktion und Produktionsvorbereitung zuständig ist.

Reibungslose Übergabe von einer Generation zur nächsten

Die Übergabe innerhalb der Familie sei nahezu reibungslos abgelaufen, blickt Robert zurück: „Innerhalb einer Familie herrscht ein großes Vertrauen. Aber andererseits es ist schwierig, direkt zu werden, wenn es mal unterschiedliche Meinungen gibt.“ Auch das Lösen von den Gründervätern habe problemlos geklappt: „Unsere Väter sind sehr entspannt. Sie mischen sich nicht mehr ein. Nur im ersten Jahr haben sie uns noch beraten.“

Robert Albrecht hat zwei Tipps für die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie: „Man sollte nicht im Familienunternehmen anfangen, sondern erst verschiedene Berufe ausprobieren und sich so eigene Sporen verdienen. Und die ältere Generation sollte auf keinen Fall Druck auf die jüngere ausüben. Wenn die Motivation nicht da ist, das Unternehmen weiterzuführen, lässt sie sich auch mit Druck nicht erzwingen.“