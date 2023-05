Führung durch die OZ-Redaktion im Juni: So können Sie sich anmelden

Rostock. Sie wollten schon immer wissen wie Nachrichten in ihrer Region entstehen? Dann können Sie sich den 2. Juni in den Kalender eintragen. Von 16 bis 17 Uhr gewährt Chefredakteur Andreas Ebel Ihnen exklusive Einblicke in die redaktionelle Arbeit der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einer Redaktionsführung führt der Chefredakteur Sie durch die Räume der Rostocker Lokalredaktion und gibt einen Einblick in die Arbeit der Journalisten und Abläufe des Redaktionsalltags der größten Flächenzeitung Mecklenburg-Vorpommerns.

Doch nach welchen Kriterien werden Nachrichten ausgewählt? Und was braucht es, damit daraus am Ende ein Artikel wird? Wie entsteht die Printzeitung und wie die Onlineausgabe? Interessante Fragen, die Sie uns gerne stellen können. Anschließend bieten wir Ihnen eine kostenlose Schulung zur Nutzung eines Tablets und des E-Papers. Bringen Sie zu der Schulung gerne ihr Tablet oder iPad mit.

Hier zur Redaktionsführung der OZ anmelden

Für die Führung können Sie sich entweder per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de, telefonisch unter der Nummer 0381 / 365 446 oder mit dem Anmeldeformular anmelden.

OZ