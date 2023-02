Das Interesse der Menschen an den Führungen durch die Rostocker Redaktion ist im vergangenen Jahr riesig gewesen. Am 9. Februar erhalten Leserinnen und Leser erneut die Möglichkeit: Das Medienhaus in Rostock öffnet seine Türen für Interessierte.

Interessierte können sich das Medienhaus samt Räumlichkeiten in der Richard-Wagner-Straße ansehen.

Führungen durch die OZ-Redaktion in Rostock: So können Sie sich anmelden

Rostock. Sie wollten schon immer einen Blick in einen echten Newsroom werfen? Jetzt ist der richtige Moment – die OSTSEE-ZEITUNG veranstaltet am 9. Februar eine Führung durch ihre Redaktionsräume. Chefredakteur Andreas Ebel gewährt Ihnen exklusive Einblicke in die redaktionelle Arbeit der größten Flächenzeitung Mecklenburg-Vorpommerns.

Dutzende Reporterinnen und Reporter arbeiten täglich daran, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Nachrichten und Hintergründe aus Ihrer Region, Deutschland und der Welt nach Hause zu liefern.

Doch nach welchen Kriterien werden Nachrichten ausgewählt? Und was braucht es, damit daraus am Ende ein Artikel wird? Wie entstehen Print- und die Onlineausgabe? Diese und andere Fragen können Sie uns gerne stellen – bei Ihrem persönlichen Blick hinter die Kulissen der OSTSEE-ZEITUNG!

Anschließend bieten wir Ihnen eine kostenlose Schulung zur Nutzung eines Tablets und des E-Papers. Bringen Sie zu der Schulung gerne Ihr Tablet oder iPad mit.

Wichtig: Wenn Sie in Begleitung kommen möchten, müssen Sie bitte jede Person einzeln anmelden. An jeder Führung können maximal 20 Personen teilnehmen. Die Anmeldung über das Online-Formular ist vorläufig, die ersten 20 Anmeldungen erhalten eine finale Bestätigung per E-Mail.

Auf folgenden Wegen können Sie sich außerdem für die Führungen anmelden: per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de oder telefonisch unter der Nummer 0381 / 365 446.