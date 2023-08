Rostock: Fünf Männer belästigen zwei Frauen in S-Bahn – Zeuge geschlagen und beraubt

Rostock. Am Dienstag, 22. August, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der S-Bahn von Warnemünde nach Rostock.

Wie die Bundespolizei mitteilt, sollen gegen 17 Uhr am Bahnhof in Warnemünde zwei Frauen aus einer Gruppe von fünf Männern heraus sexuell belästigt worden sein. Als zwei andere Männer dies unterbinden wollten, ist einer von ihnen von einem Mann aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen und beraubt worden. Die Frauen verließen den S-Bahn-Waggon und stiegen weiter vorne wieder ein.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 22. August gegen 17 Uhr in der abfahrbereiten S-Bahn am Bahnhof Warnemünde den Sachverhalt beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter Telefon: 0381 / 20 83 11 11 oder -1112 entgegen. Insbesondere werden die beiden Frauen darum, sich bei der Bundespolizei zu melden. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 / 688 80 00 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

OZ