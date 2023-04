Fünf Polizeibeamte auf Fahrrädern sollen im Rostocker Nordosten für mehr Präsenz sorgen und das Gespräch suchen. Viele Bürger reagieren erstaunt, wenn sie die Zweirad-Streife zum ersten Mal sehen. Und das hat mit der Dienstkleidung zu tun.

Rostock. Seit dem vergangenen Sommer ist die Polizei in Rostock auch auf Zweirädern unterwegs. Zeit für ein erstes Fazit, wie sich das neue Einsatzmittel im Alltag bewährt. „Zum Teil sind wir mit den Rädern schneller am Einsatzort als mit dem Auto“, sagt Polizist René Kulow. Während seine Kollegen mit dem Auto noch im Stau stehen, sind Fahrradpolizisten oft schon an Ort und Stelle. Das gelte besonders in den Hauptverkehrszeiten.