Die Täter hinterließen keine offensichtlichen Spuren, auch der Zeitpunkt des Einbruchs ist unklar. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.

Biestow. Es war ein Schock: Bislang unbekannte Täter sollen in der Wohnung eines 87-jährigen Rostockers Bargeld „im unteren fünfstelligen Bereich“ entwendet haben, also mindestens 10 000 Euro. Der oder die Täter hätten keine offensichtlichen Einbruchspuren hinterlassen, erklärt Martin Ahrens, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock. So sei der Diebstahl nicht sofort aufgefallen. Unklar sei deshalb, wann genau innerhalb der letzten Woche sich der Fall ereignet habe und ob die Wohnungstür abgeschlossen war.