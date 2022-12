Rostock: Fußgänger (23) in der Dunkelheit angefahren

Die Geburt ihrer Tochter war für Vera Steitz ein Wendepunkt. Die zweite Kapitänin auf der „Aidasol“ heuerte an Land an und steht in ihrem neuen Job wieder auf einer Kommandobrücke. Zwischen ihrem neuen Job als Standortleiterin im Amazon-Verteilzentrum in Rostock und dem auf der Kommandobrücke eines Schiffes sieht sie viele Parallelen.