Rostock: Garagenbesitzer erwischen Einbrecher in Warnemünde auf frischer Tat

Soll die Marktumfahrung in Wismar für den Fahrzeugverkehr verboten werden?

Die Linksfraktion in Wismar will den allgemeinen Fahrzeugverkehr in der Marktumfahrt in der Hansestadt verbieten. Ausnahme: Anlieger sollen weiterhin die Umfahrung des Marktplatzes nutzen können. Was halten Sie davon?