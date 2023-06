Gartenlaube in Rostock-Brinckmansdorf fängt Feuer und brennt aus

Sportevent am Stadthafen

Es ist ein Rekord: 825 Teams gehen beim diesjährigen Firmenlauf an den Start. Es wird voll am Rostocker Stadthafen. Autofahrer müssen sich auf Straßensperrungen einstellen. Welche Institution mit den meisten Teams an den Start geht und was der Veranstalter von den Läufern verlangt.