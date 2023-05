Kostenfrei bis 09:01 Uhr lesen

Literatur

Dorina Kasten, die heute in Hohendorf lebt, ist süchtig nach Schreiben. Und so hat sie jetzt ihren neuen Roman fertig, den sie am 6. Mai im Scheelesaal Stralsund vorstellen will. Wir verraten schon mal, was der Buchtitel mit Velgast zu tun hat und warum sich so viel um Plattdütsch dreht.