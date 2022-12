﻿Multi-Millionen-Auftrag für Smulders: Warum Rostock leer ausgeht

„Gennaker“ wird der größte Windpark in der deutschen Ostsee. So groß, dass allein die Umspannplattformen mehrere Hundert Millionen Euro kosten. Den Auftrag dafür haben die Betreiber nun an die belgische Smulders-Gruppe vergeben. Die wollten in Rostock bauen, dürfen aber (weiterhin) nicht. Die Hintergründe.

Rostock. Dieser Auftrag hat einen Wert von mehreren Hundert Millionen Euro – und er hätte nach Rostock gehen können. Wenn das Bundesverteidigungsministerium mit einer Entscheidung zur Zukunft der ehemaligen MV Werften in Warnemünde nicht noch immer zögern würde.

Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz und der Windpark-Entwickler Skyborn Renewables haben bei einem Konsortium um die belgische Smulders-Gruppe den Bau von zwei Umspannplattformen für Offshore-Windparks in der Ostsee in Auftrag gegeben. Smulders wollte – so OZ-Informationen – diese Projekte schon in Warnemünde umsetzen, muss aber jetzt nach Belgien ausweichen.

Größter Windpark in der Ostsee

50 Hertz und Skyborn Renewables wollen gemeinsam den bisher größten Windpark in der deutschen Ostsee errichten: „Gennaker“ soll knapp ein Gigawatt liefern. Die OWP Gennaker GmbH, ein Tochterunternehmen von Skyborn, wird den Windpark rund 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bauen. „Gennaker“ grenzt direkt an den bereits bestehenden Windpark Baltic 1. Zwei Plattformen sind nötig, um den Strom aus den Windturbinen ins Netz einzuspeisen.

Ursprünglich war geplant, dass das Konsortium HSM Offshore Energy, Smulders und Iv-Offshore & Energy diese Plattformen in Rostock baut. Der belgische Konzern bemüht sich seit Monaten darum, Teile der ehemaligen MV Werften zu pachten – in direkter Nachbarschaft zum neuen Marine-Arsenal. Doch das Verteidigungsministerium in Berlin blockiert die Ansiedlung, die bis zu 1200 neue Jobs für Rostock bedeuten könnte, seit Monaten. IG Metall und Landesregierung kritisieren Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) seit Monaten scharf für ihr Zögern.

Damit geht Rostock bereits der zweite große Smulders-Auftrag verloren. Auch die Umspannplattform für den Windpark Ostwind 3 baut Smulders mit Partnern. Auch dieses Projekt im dreistelligen Millionen-Bereich war für Rostock vorgesehen, sagen Insider.

Neues Umspannwerk im Raum Sanitz geplant

Die neuen Plattformen und der Anschluss an das europäische Stromnetz zählen zu den wichtigsten Projekten von 50 Hertz in den kommenden Jahren, sagt Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung des Netzbetreibers. Für die Anbindung von „Gennaker“ werden 90 Kilometer neue Stromleitungen verlegt, 50 Kilometer davon auf dem Ostsee-Grund. Im Raum Sanitz/Marlow/Dettmannsdorf will 50 Hertz ein neues Umspannwerk bauen. Die Standortsuche läuft noch.