﻿Geldautomaten gesprengt: Darum stehen drei junge Männer vor dem Landgericht Rostock

Sie sollen mehrere Geldautomaten gesprengt und dabei sechsstellige Beträge erbeutet haben. Vor dem Landgericht Rostock müssen sich drei Männer verantworten. So lief der erste Verhandlungstag.

Rostock. Vor dem Landgericht Rostock müssen sich seit Montag drei junge Angeklagte verantworten. Der Vorwurf: Sie sollen mehrere Geldautomaten in Mecklenburg-Vorpommern und mindestens einen in Brandenburg mit Sprengstoff in die Luft gejagt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entspannt wirkend betraten die Angeklagten, ein 21-, ein 23- und ein 25-Jähriger, den Gerichtssaal. Zwei von ihnen wurden mit Handschellen und Fußfesseln von Justizbeamten vorgeführt. Sie klatschten sich ab, schienen sich keiner Schuld bewusst. Der Prozess findet vor der Jugendkammer des Gerichtes statt, weil einer der Angeklagten zur Tatzeit noch Heranwachsender war, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Geldautomaten an vier Orten gesprengt

Laut Anklageschrift sollen die Männer zwischen April und Oktober 2021 in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald), Rostock, Plate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Potsdam jeweils einen Geldautomaten gesprengt beziehungsweise dies versucht haben. Dabei leiteten sie ein Gasgemisch in die Automaten ein und lösten so eine Explosion aus. Einer der Angeklagten soll die Tatorte ausgespäht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfolgreich war die Tat in Plate, dort wurden 185 300 Euro erbeutet. Der Sachschaden in allen vier Fällen belief sich auf insgesamt knapp 200 000 Euro.

Lesen Sie auch

Laut Ermittlern haben die drei Angeklagten gemeinschaftlich gehandelt und sich einer Bande angeschlossen, weitere Mitglieder konnten jedoch noch nicht geschnappt werden. Mit dem Geld, so die Staatsanwaltschaft, wollten sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren.

Angeklagte schweigen vor dem Landgericht Rostock

Alle drei Männer schwiegen zu Prozessbeginn. Ein vom Gericht angeregtes Rechtsgespräch, das eine Verständigung, einen sogenannten „Deal“, zum Ziel hat, brachte keinen Erfolg. Deshalb wurde am Eröffnungstag letztlich nur die Anklageschrift verlesen. Der nächste Verhandlungstag ist am kommenden Freitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Zahlen des Landeskriminalamtes kam es 2021 bundesweit zu 392 Sprengungen, wobei es bei der Hälfte der Angriffe beim Versuch blieb. In 250 Fällen verwendeten die Täter laut LKA dabei feste Explosivstoffe mit entsprechend hohem Gefahrenpotenzial.

Die gesamte Beute von 19,5 Millionen Euro für alle vollendeten Sprengungen ergab für 2021 eine durchschnittliche Summe von etwa 100 000 Euro pro Sprengung. Die durch die Sprengungen verursachten Sachschäden überstiegen die Beuteschäden dabei teils deutlich.