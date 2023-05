﻿Eierlikör mit Minze und Radler aus Dargun: Globus-Supermarkt in Roggentin lädt zur MV-Woche

Rostock. Früher haben die Schwestern Annalina und Leonie Behrens vom Erzeugerzusammenschluss (EZ) Fürstenhof (Landkreis Rostock) privat im Thermomix Eierlikör hergestellt und privat verschenkt. „Doch irgendwann kam ihnen die Idee, dass man das ja auch über den EZ Fürstenhof laufen lassen könnte. Die Eier sind ja nun mal da und so ist das Projekt entstanden“, sagt Ann-Sophie Fobian vom EZ Fürstenhof.

Zusammen mit ihrer Cousine Jana Bier haben die Schwestern schließlich mit „Kikari“ ihre eigene Eierlikörmarke entwickelt. „Das ist aber kein klassischer Eierlikör. Es hätte keinen Sinn ergeben, eine weitere normale Eierlikör-Marke auf den Markt zu bringen“, erklärt Fobian.

Sommergetränk mit Orange und Minze

Und da ihre Kolleginnen immer sehr experimentierfreudig seien, entstand schnell eine besondere Geschmacksrichtung – Orange und Minze. „Kikari schmeckt fruchtig und ist nicht nur ein Getränk für die kalte Jahreszeit und Weihnachten, sondern auch ein gutes Sommergetränk mit Eiswürfeln und Minzblatt.“

Das Ziel der Entwicklerinnen – den Eierlikör „aus der Oma-Ecke“ zu holen und auch für eine junge Zielgruppe interessant zu machen, sei erreicht worden, die Nachfrage groß. Den Schnaps sollen Genießer guten Gewissens bechern können, denn der Likör wird aus Bio-Eiern hergestellt. Mit der Marke „haehnlein“ setzt sich der Hof gegen das Töten männlicher Küken ein.

14 Aussteller bei Mecklenburg-Vorpommern-Woche

Mehr über den Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof können Verbraucher ab Donnerstag auch am Stand von Ann-Sophie Fobian im Globus-Markt in Roggentin erfahren. Dort wird um 10 Uhr in der Markthalle die traditionelle Mecklenburg-Vorpommern-Woche von Globus und der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern (AMV) eröffnet. Bis zum 27. Mai präsentieren 14 regionale Produzenten ihre Produkte und laden zu Kostproben ein – unter anderem auch vom Eierlikör „Kikari“.

Neben dem Orange-Minz-Eierlikör erwarten die Verbraucher zahlreiche weitere Produkte. Unter anderem mit dabei sind: Die Arla Foods Deutschland GmbH, die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten, Greifen-Fleisch, die Satower Mosterei, die Störtebeker Braumanufaktur und die Darguner Brauerei. „Die haben ganz neu ein alkoholfreies Radler auf den Markt gebracht“, so AMV-Geschäftsführerin Cathérine Reising.

Regionalität gewinnt an Bedeutung

Regionalität gewinne an Bedeutung. „Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist in den vergangenen Jahren immer mehr angestiegen und hat dann durch Corona noch einmal einen Hype erfahren“, sagt die Geschäftsführerin. Regionale Produzenten zu unterstützen, ist auch Globus-Chef Frank Meißler wichtig. „Wir möchten mit der Aktionswoche die Region nachhaltig stärken und die regionalen Unternehmen fördern, mit denen wir bereits seit mehreren Jahren partnerschaftlich zusammenarbeiten“, sagt er. „Auch wollen wir die Zukunftsfähigkeit dieser stabilisieren.“

OZ