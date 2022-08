Ein 15-Jähriger wurde am Mühlendamm in Rostock von der Polizei gestellt. Es besteht der Verdacht, das er auf offener Straße Go-Kart gefahren ist und in eine Kartbahn eingebrochen ist. (Symbolbild)

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch sind in Rostock Go-Karts auf offener Straße unterwegs gewesen. Wahrscheinlich wurden sie aus einer Go-Kart-Halle in Dierkow gestohlen. Die Polizei konnte einen Jugendlichen am Mühlendamm stellen.

