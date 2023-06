﻿Rostocker Galerie präsentiert farbintensive Bilder von Jens Wisotzky

Rostock. „Im Wandel gerade eben“ heißt die Ausstellung des Künstlers Jens Wisotzky, die mit einer launigen Vernissage am Donnerstag im Rostocker Architekturbüro Bastmann und Zavracky auf dem Campus Altkarlshof eröffnet wurde. „Die Transparenz und die lichtdurchflutete Architektur hier haben mich sofort angesprochen“, verrät Mathias Goldberg, Inhaber der Goldwerk Galerie im Rostocker Klosterhof. Die Schau sei eine Erweiterung der Galerie in den öffentlichen Raum, von der er sich eine Symbiose mit den dort ansässigen Unternehmen erhoffe.

Den aus Thüringen stammenden Künstler, der inzwischen in München lebt, kennt Goldberg vom gemeinsamen Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm. „2022 habe ich auf Instagram Bilder von ihm gesehen und ihn in einer Gruppenausstellung in der Galerie gezeigt“, erinnert sich Goldberg.

Zu sehen sind 33 Kompositionen aus Wisotzkys Tomoe-Zyklus. „Sie sind der Versuch, abstrakte, poetische Räume zu schaffen, auf die sich der Betrachter einlassen kann“, sagt der Künstler selbst. „Tomoe“ sei der Vorname der Samuraikämpferin Gozen aus dem 12. Jahrhundert. „Normalerweise gibt es keine weiblichen Samurai. Das hat mich so fasziniert, dass ich eine poetische Geschichte dazu entwickelt habe“, so der 58-Jährige.

Bilder entstehen als I-Pad-Malerei im virtuellen Raum

Seine abstrakten Bilder, Unikat-Drucke auf Büttenpapier, entstehen als I-Pad-Malerei im virtuellen Raum. „Zunächst ist ein Bild ein statisches Objekt, dessen Grenzen mittels Bewegung ausgelotet werden“, sagt Wisotzky. „Durch die Wechselwirkung zwischen Form und Farbe, Licht und Schatten, Ordnung und Chaos entsteht so im besten Fall eine Geschichte, die den Betrachter berührt.“

Ein Fan von Wisotzkys Arbeiten ist die Rostockerin Ingrid Niklaus, die ebenfalls zur Vernissage gekommen ist. „Ich besitze eine Reihe seiner Arbeiten, weil ich die Motive und die Farbzusammenstellung mag“, sagt die 70-Jährige. Auch Wisotzkys ehemaliger Professor, Knut Wolfgang Maron, ist zur Vernissage gekommen. „In den 90er Jahren war er einer meiner ersten Studenten“, erinnert er sich und lobt die aktuellen Werke: „Ich bin berauscht von Farbe, Raum und der radikalen Subjektivität seiner Bilder. Darin kann man sehr viele Dinge entdecken.“

Die Ausstellung ist bis zum 8. Oktober zu sehen (donnerstags von 16 bis 17 Uhr nach telefonischer Vereinbarung unter 03 81 / 383 410 48).

