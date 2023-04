Großeinsatz der Feuerwehr in Rostock: Altes Haus am Schutower Kreuz brennt lichterloh

Rostock. Die Rostocker Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Großeinsatz in der Nähe des Schutower Kreuzes ausrücken. Am Umspannwerk Schutow stand ein verlassenes Wohnhaus samt Anbau lichterloh in Flammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Polizei mitteilte, hatten Autofahrer am Abend gegen 20.30 Uhr Rauchschwaden in dem Bereich bemerkt und den Notruf verständigt. Kurz darauf rückte ein Löschzug von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie die Polizei nach Schutow aus. Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand das Gebäude lichterloh in Flammen.

Dunkler Rauch über Rostock

Dunkle Rauchschwaden zogen über das Schutower Kreuz hinweg. Die Feuerwehrleute löschten unter schwerem Atemschutz die Flammen. Zur Brandursache konnte die Polizei so kurz nach Ausbruch des Feuers noch keine Angaben machen. Kriminalermittler würden aber die genauen Umstände ermitteln, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dabei werde auch geprüft, ob der Brand mutwillig gelegt wurde. Eine Fahrspur der Hamburger Straße musste kurzzeitig gesperrt werden, um diese für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.