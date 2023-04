﻿Vier Wohnungen und sechs Balkone eines Wohnhauses in Rostocker Südstadt ausgebrannt

Großeinsatz der Feuerwehr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Louis-Pasteur-Straße in der Rostocker Südstadt sind am Donnerstagnachmittag vier Wohnungen ausgebrannt und sechs Balkone zerstört worden.

Ein Feuer ist am Donnerstagnachmittag auf dem Balkon eines Hauses in der Louis-Pasteur-Straße in der Rostocker Südstadt ausgebrochen. Es breitete sich schnell aus. Verletzte gab es nicht. Zwei Katzen wurden gerettet. Es entstand ein hoher Sachschaden.

